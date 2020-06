La entry list della F1Sport Cup @Silverstone

Nella giornata di ieri, 3 giugno, si sono chiuse le iscrizioni della prima edizione della F1Sport Cup @Silverstone, l’evento di gara simulata organizzata da F1Sport & Pit Talk in collaborazione con eSport Series.

Le iscrizioni sono state tantissime e – come scritto nel regolamento dell’evento diffuso nei giorni scorsi – i posti riservati sono solo 40. Per cui vi è un gruppo di persone che sono state classificate come riserve e che potrebbero comunque prendere parte all’evento in caso di eventuali mancanze.

Ecco la entry list definitiva:

Potete trovare il regolamento generale della competizione e il codice di condotta ai seguenti link:

Di seguito, invece, i dettagli e la scaletta dell’evento:

https://esportseries.net/champs/acc-f1sport-cup/regulations

L’appuntamento è alle ore 17:30 del 6 giugno per il briefieng pre-gara su TeamSpeak. Il via dell’evento è settato per le ore 18:00.

Potrete seguire l’evento live sulla pagina Facebook di F1Sport e sul canale YouTube di eSport Series.

Non mancate.