F1 | Silverstone: Ferrari non pervenuta, si conferma quarta forza

La Ferrari si conferma quarta forza del mondiale anche a Silverstone. Il Cavallino dopo Monaco sembra essere entrato in una crisi tecnica profonda, dove sembra non esserci una soluzione. Sainz ancora una volta salva il salvabile, mentre Leclerc (anche grazie ad una strategia folle) non va oltre il 14° posto.

In F1 è andato in scena il GP di Gran Bretagna sul circuito di Silverstone, e purtroppo com’era stato pronosticato alla viglia del GP, prosegue il momento no della Ferrari. Il team di Maranello dopo aver limitato i danni in Austria, in quel di Silverstone il Cavallino ha mostrato ancora tutti i limiti della vettura. La SF-24 da quando ha portato il grosso pacchetto di aggiornamenti non è riuscita a fare quel passo in avanti che i tecnici del Cavallino speravano di ottenere. Il risultato? La Ferrari in F1 si ritrova ad essere la quarta forza del mondiale!

Nella giornata di libere del venerdì sono state effettuate delle prove comparative in casa Ferrari, per vedere qual’era la vettura più performante. Leclerc con il nuovo pacchetto, mentre Sainz ha utilizzato la SF-24 in versione “Imola”. La differenza non è stata poi così evidente tra le due differenti tipologie di vetture. Il problema sembra essere il saltellamento sulla tipologia di monoposto con più carico aerodinamico.

Sainz con la vecchia versione della SF-24 è sembrato andar meglio di Leclerc, sia in qualifica che in gara guardando il risultato finale della corsa. Ma la verità è che a Maranello c’è un problema serio, una scuderia di F1 che porta degli aggiornamenti tecnici non può andare come inizio stagione. Da seconda forza in pista all’inizio del mondiale in Bahrain la Ferrari si ritrova ad essere quarta forza. Qualcosa non quadra! E qui non si parla solo di correlazione dei dati tra il simulatore e la pista, c’è ben oltre. Ora come ora nemmeno il genio Adrian Newey probabilmente riuscirebbe a risolvere i problemi del Cavallino…

Ma tornando a parlare di azione in pista è Sainz che ancora una volta salva il weekend della rossa, arpigliando un quinto posto finale che lascia parecchio amaro in bocca. Sarebbe stato sesto senza il ritiro di Russell con la Mercedes. La magra consolazione del gpv di certo non serve a nulla in casa Ferrari.

Disastro totale per Leclerc: quindicesimo al traguardo (e doppiato) dopo l’ennesima scelta folle a livello di strategia. Il monegasco è rientrato ai box per mettere le intermedie quando la pista era ancora da gomme d’asciutto! O meglio, qualche goccia di pioggia ha bagnato momentaneamente il tracciato di Silverstone ad inizio GP. Pochi istanti dopo tuttavia la pista è tornata subito ad asciugarsi. In pratica Leclerc è rimasto in pista durante quei giri perdendo tantissimi secondi. Xavier Marcos o Brian Bozzi non cambia nulla: in casa Ferrari sembra regnare il caos.

Ma nonostante tutto la Ferrari è ancora seconda nei costruttori, a 71 lunghezze da una Red Bull che corre con una sola vettura. Ma la McLaren incalza il Cavallino a soli 7 punti di distacco! Nei piloti invece Leclerc e Sainz occupano ancora la terza e quarta posizione. Ora in F1 ci saranno due settimane di stop per cercare di trovare una soluzione ai troppi problemi presenti in Ferrari. Forse troppo pochi per ribaltare una situazione tragica. O e forse meglio pensare già al 2025 o addirittura al 2026 a Maranello e cercare di limitare i danni per il resto del mondiale? Ungheria e Belgio daranno una risposta a tutto ciò prima della pausa estiva.

Alberto Murador

