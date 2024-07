F1 | Silverstone: Hamilton vince dominando il meteo

E’ Silverstone. Ed è garanzia di sceneggiature epiche, a volte storiche, di qualcosa che resterà negli annali. Ed è stato cosi anche oggi.

Il Gran Premio in terra inglese è stato vinto da Lewis Hamilton su Mercedes. E si, proprio lui, colui che non vinceva da Jeddah tre anni fa circa, ha battuto tutti sui parametri di talento e sensibilità di guida in condizioni estreme, specialmente – a causa del meteo – quando la pista era in condizioni di asciugarsi dopo i numerosi scrosci d’acqua o, al contrario, mentre iniziava a bagnarsi dopo l’asciutto. Nessuno, nemmeno il super-talento di Max Verstappen, è riuscito a stare al passo del sette-volte campione del mondo della Mercedes ed è li che l’ha vinta. Ed è la 104esima volta in carriera. Non avveniva da due anni e mezzo. Un’emozione pura, davvero, come solo Silverstone è in grado di regalare grazie al suo layout, al suo clima, al suo contesto unico al mondo. E’ il Gran Premio più bello tra quelli visti finora nel 2024 e certamente un pezzo di storia di Formula 1. Qualcosa di emotivamente alto.

Sir Lewis Hamilton 🏆 pic.twitter.com/jfVPABqRtO — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) July 7, 2024

Tra quelli che non possono festeggiare c’è certamente il suo compagno, Russell, ritirato per problemi di cooling alla sua macchina. Ed anche McLaren, che forse ha perso la gara a causa della strategia. Sembravano quelli più veloci in pista con entrambe le macchine ma le condizioni di oggi erano estreme ed azzeccare tutte era certamente difficile. Cosi come purtroppo non l’ha azzeccata la Ferrari, che al primo scroscio di pioggia ha richiamato Charles Leclerc ai box – in quel momento era dietro Sainz – per provare qualcosa di estremo al fine di rimettersi in carreggiata per posizioni più onorevoli. Ebbene quella mossa si è rivelata la rovina definitiva per la gara di Charles: anche se il momento era effettivamente quello giusto – la pista era veramente bagnata – subito dopo Silverstone ha regalato uno dei suoi scherzetti e non ha permesso al monegasco di sfruttarle al meglio. Non sono stati i soli a fare una scelta del genere ma certamente la scelta non ha pagato ed ha affossato la gara di Leclerc. L’altra Ferrari non è mai stata in lotta per il podio, nonostante il giro veloce a fine gara. Ricordiamo che Ferrari a Silverstone ha usato la sua versione precedente, quella comprendente gli aggiornamenti di Imola ma non quelli di Barcellona, non avendo avuto da questi garanzia di stabilità e velocità. E questa cosa è senz’altro un gravissimo problema.

E Red Bull? Come al solito l’ha tenuta in vita solo Max. Con una gara furiosa supportata dalla squadra, è risalito fino alla seconda piazza con uno stint finale su asciutto da paura, all’interno del quale ha anche minacciato la vittoria di Hamilton. Però per ora la Red Bull continua ad essere il solo Max assisitito dalla sua parte di muretto.

Abbiamo chiuso la prima metà del mondiale 2024 di F1. Prossimo appuntamento tra due settimane in Ungheria, per il primo dei due eventi prima della pausa estiva.