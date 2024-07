F1 | Silverstone: Norris leader delle FP, Ferrari doppia faccia

Il weekend del Gran Premio di Gran Bretagna ha dato i primi segnali della forza della McLaren che blinda la prima fila delle FP2, e si posiziona in prima e terza posizione nelle FP1. La prima sessione ha visto protagonisti alcuni dei rookie che sono scesi in pista per le FP1, per ridare l'auto ai titolari nel pomeriggio. Ferrari continua a soffrire il bouncing con Leclerc - che ha guidato la SF-24 con aggiornamenti post-Barcellona, mentre Sainz lamenta un po' meno con la vettura pre-Barcellona. Una Ferrari da doppia faccia? Qual è la migliore per questa tipologia di pista?