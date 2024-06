F1 | Canada: vince un Verstappen magistrale, doppio ritiro Ferrari

By

F1 - Verstappen autore di una gara magistrale in Canada. Non sbaglia mai e porta a casa il primo posto. Incubo Ferrari con entrambe le monoposto ritirate.

La pioggia anima la gara di Montreal in uno scenario inedito, con Russell davanti a Verstappen e Norris. Nonostante la pioggia si sia interrotta per un lungo periodo, nessuno ha montato le gomme slick per oltre metà della gara.

Inizialmente Russell sembrava poter tenere testa a Verstappen, ma ha dovuto arrendersi, anche per suoi errori. Verstappen bravo e fortunato a godere degli errori degli altri. Sbagliano tutti in queste condizioni al limite, tranne lui. Max porta a casa un’altra vittoria e allunga su Leclerc e Norris.

Grande assente, anonima e irriconoscibile la SF-24 di Sainz e Leclerc. Mai competitivi, mai in ritmo, entrambi vittime di sorpassi da Alpine e Williams, monoposto nettamente inferiori sulla carta. Leclerc alle prese con un problema al motore per tutta la gara, mai risolto dal muretto box. Doppio ritiro a causa di un incidente cha ha coinvolto Sainz nella seconda metà di gara. Un incubo per la Ferrari. Impensabile immaginare ad una Ferrari fuori dai punti dopo il trionfo di Monaco e i buoni tempi visti venerdì.

Mercedes rinata dopo le prestazioni opache dei precedenti 8 GP, gran rimonta di Hamilton che cede il podio al suo compagno di squadra. A rischiare tutto è Lewis Hamilton che al giro 44 rientra per gomma media dando via al valzer dei pit stop. Strategia perfetta per Verstappen che monta le gomme medie al momento giusto.

Gara molto vivace, con tanti sorpassi, resa imprevedibile dai continui cambi di condizioni meteo.