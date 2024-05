F1 | Monaco: Leclerc vola nelle libere, in risalita Hamilton

Le prime due sessioni di prove libere in quel di Monaco hanno mostrato un Charles Leclerc molto veloce e una Lewis Hamilton in gran rispolvero nel giro secco. Il pilota monegasco, nel weekend di casa, ha avuto un ottimo passo sia nella simulazione qualifica sia in quella gara. Prosegue, dopo il weekend d’Imola, l’ottimo periodo di forma di Yuki Tsunoda. Da tenere sempre d’occhio Max Verstappen, oggi un po più nascosto, e le due McLaren.

Sul passo gara ottimo lavoro da parte della Ferrari di Charles Leclerc. Nella prima sessione di libere, il numero 16 della scuderia di Maranello, è stato l’unico ad avere un passo costante molto vicino all’1.14. Seconda forza sul passo gara resta sempre Max Verstappen. L’olandese resta sempre il pilota da attenzione di più, viste le prestazioni alla quale ormai ci ha abituato. A sorpresa alle spalle dell’olandese e delle due Ferrari, prosegue l’ottimo lavoro da parte della Racing Bulls con Yuki Tsunoda. Da non sotto valutare il leone di Oviedo, Fernando Alonso. Grande lavoro anche da parte delle due McLaren, sempre molto vicine alla testa del gruppo.

Per quanto riguarda il giro secco, molto veloce Lewis Hamilton. Il pilota britannico sembra aver ritrovato fiducia, conquistato la prima e seconda posiziona nelle due sessioni libere. Sempre molto veloce Charles Leclerc. Il suo compagno di squadra sembra aver faticato maggiormente a trovare un set-up giusto per il tracciato. Nel giro secco, nella seconda sessione libera, Hamilton è risultato il pilota più veloce nel primo settore nonostante il suo giro veloce sia stato registrato al dodicesimo passaggio dal rettilineo.

Nella seconda sessione di libere, sono stati molti i piloti che hanno sfiorato il muro e hanno rischiato di terminare anzitempo la loro sessione. Fatica molto con il degrado gomme la Williams, con Alex Albon che durante la seconda prova ha lamentato un degrado gomme molto elevato. Stessa situazione in casa Mercedes, con George Russell che ha lamentato di avere le mescole anteriori con un degrado molto elevato.

La qualifica di domani potrebbe risultare già decisiva per la gara di domenica, vista la difficoltà nei sorpassi a Monaco. Per adesso sembra essere lotta molto aperta li davanti. Appuntamento con le qualifiche domani alle 16:00.