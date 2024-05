F1 | Allievi: “Senza la McLaren Ferrari sarebbe la seconda forza”

La F1 ritorna in pista questo weekend, con il GP di Montecarlo sul tracciato glamour di Monaco (oggi le prime libere ndr). Ma nonostante ciò si parla ancora del GP di Imola, dove la Ferrari ha deluso le attese della vigilia. Il pacchetto di aggiornamenti tanto “acclamato” non ha dato i risultati sperati? Oppure è troppo prematuro dare dei feedback sulla SF-24 aggiornata? O semplicemente anche Red Bull e McLaren hanno a loro volta portato sviluppi nella corsa romagnola?

Sull’argomento è intervenuto ai microfoni di Pit-Talk Paolo Allievi. Il commentatore di Eurosport ha affermato che in casa Ferrari c’è stato si qualche passo in avanti, ma al tempo stesso la McLaren si è avvicinata maggiormente alla Red Bull rispetto al team di Maranello.

“Sicuramente ti dico quello che penso, ma un po’ anche sentendo qualche addetto ai lavori proprio dentro… Allora qualche passo avanti è stato fatto in Ferrari. Perché si considera diciamo che sostanzialmente che a parte avere Leclerc secondo nel campionato, beh; questo vuol dire poco perché non è il primo. Però diciamo che è arrivato a 7″ da Verstappen. Quindi non ha proprio preso 30″.

“Intendo dire che sicuramente si sono avvicinate sia la McLaren che la Ferrari. La McLaren la vedo un po’ più forte, l’abbiamo visto. C’è stato un attimo che Leclerc si era avvicinato. Poi ha fatto quell’errore, anche lì chiaramente, andando lungo ha perso dei decimi importanti, poi quando la McLaren è ritornata diciamo a dare il massimo delle performance, non è più riuscito ad avvicinarsi (Leclerc ndr).”

Insomma un mondiale di F1 che non sembra non vedere più uno strapotere Red Bull come nelle prime gare della stagione.

“Però diciamo che, se questa cosa è vera, sia la McLaren che la Ferrari si sono avvicinate alla Red Bull, di Verstappen intendo ovviamente, non quella di Perez. Poi bisogna vedere qui le auto come sono, perché sai, comunque ci sono delle dinamiche che sono un po’ anche misteriose all’interno delle squadre di F1. Però diciamo sostanzialmente ha fatto un passo avanti, ma l’ha fatto anche la McLaren. Cioè se non ci fosse la McLaren sarebbe la seconda forza in campionato (Ferrari ndr). Non ha comunque la forza di andare a prendere la Red Bull.”

“La McLaren sì. Se ci fosse stato un giro in più Lando Norris lo passava Verstappen! Magari in uno o due giri se la sarebbe giocata Norris. Però siamo arrivati molto vicini, non con un strapotere totale di Vestappen… E la Ferrari a 7″ fa ben sperare. Secondo me la McLaren in questo momento è leggermente sopra ancora la Ferrari, oltre ovviamente alla Red Bull di Max Vestappen.”

Alberto Murador

