F1 | Monaco: Leclerc torna in Pole Position nel GP di casa

Q1: Pèrez e Alonso in fondo alla griglia.

Scatta la prima sessione di qualifiche a Montecarlo con una temperatura dell’asfalto più alta rispetto alla giornata di ieri, in cui Charles Leclerc ha dimostrato di essere il più veloce. Traffico e impeding sono le parole del giorno.

Il primo a chiudere il giro del Q1 è Verstappen in 1:12.790, ma si piazzano in prima fila Russell e Ocon, mentre Leclerc solo sesto tempo. A pochi minuti dal termine del Q1 Leclerc sale in prima posizione, ma rientra ai box per mettere gomma rossa nuova e provare a migliorare ancora, ma si mette in terza posizione dietro le due Mercedes che hanno dimostrato di averne per il giro secco.

Sainz soffre la prima parte del Q1 ma riesce a chiudere quarto, davanti a Leclerc. Distanti tra loro le McLaren che chiudono in decima posizione (Norris) e in seconda posizione (Piastri). Pèrez fuori dal Q1 in 18esima posizione, insieme ad Alonso – e la frustrazione del traffico del Principato – Sargeant, Bottas e Zhou.

Qualifiche tirate: Leclerc alza l’asticella.

Seconda sessione in 93 millesimi tra i Top4 (Norris, Verstappen, Piastri, Leclerc). A chiudere la Top5 è Gasly che ha trovato il giro per qualificarsi, mettendo fuori il compagno di squadra Ocon. Fuori dal Q2: Ocon, le due Haas, Stroll e Ricciardo.

Charles Leclerc si prende di forza la pole position, segnando il miglior tempo di 1:10.270. Domani scatterà dalla prima casella nel suo gran premio di casa. In prima fila, insieme a Leclerc, c’è la McLaren di Piastri. Sainz partirà terzo, dietro di lui la seconda McLaren di Norris.

A seguire, in quinta posizione, Russell – che ha segnato il miglior tempo nel primo settore, e Verstappen solo in sesta posizione, dopo aver rischiato di perdere la macchina nell’ultimo settore. A chiudere la Top10 Hamilton, Tsunoda e Albon.