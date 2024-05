F1 | Monaco: Charles Leclerc vince il suo GP di casa

Charles Leclerc autore di una gara perfetta, vince il suo gran premio di casa. Grandissima prestazione del monegasco, concludono il podio Piastri e Carlos Sainz. Quarta posizione per Lando Norris, seguito da George Russell. ”Solo” sesto Max Verstappen. Gara con non dalle mille da emozioni ma che regala comunque gioie a diversi piloti.

Avviene tutto allo start. Dopo la prima curva un contatto Sainz-Piastri, danneggia la gomma anteriore dello spagnolo causando una foratura. Pochi istanti dopo Sergio Perez si ritrova a ”sandwich” tra le due Haas, con Magnussen che prova un sorpasso in uno spazio tropo ristretto andando al colpire il messicano. Il pilota Red Bull si trova dunque a colpire l’altro pilota Haas, causando l’incidente a tre che porta alla bandiera rossa. Magnussen con molta probabilità salterà la gara in Canada causa squalifica, essendo l’artefice del botto a tre. Nel primo giro altro incidente vede protagonista Esteban Ocon, nel tentativo di un sorpasso folle ai danni del compagno di squadra, Pierre Gasly. Il pilota numero 31 è poi costretto al ritiro per aver danneggiato la sua vettura.

Alla seconda ripartenza rimane pressoché tutto invariato. Con pochi colpi e poche emozioni. Nonostante ciò la Ferrari porta a casa un doppio podio, ma sopratutto Charles Leclerc porta a casa la sua prima vittoria nel gran premio di casa. Meraviglioso weekend da parte del monegasco. Sainz ”salvato” dalla direzione gara che ripristina le posizioni del primo settore, facendolo ripartire dalla terza casella. Ferrari che conquista cosa punti important nel mondiale costruttori, avvicinandosi alla Red Bull. Ancora fortissima la McLaren che porta a casa la seconda e quarta posizione, consolidando di fatti la terza posizione mondiale.

Punti importanti in casa Williams che porta a casa due punti. Prosegue l’ottimo rendimento da parte della Racing Bulls con Yuki Tsunoda ancora una volta a punti. Conclude la zona punti Pierre Gasly. Prossimo appuntamento tra due settimane in Canada.