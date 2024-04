Presentato il calendario F1 2025

L'organo che detiene i diritti commerciali della Formula 1 ha rilasciato, già ora, il calendario delle gare in vista del 2025. Ottimizzati ancora una volta gli spostamenti per quanto concerne la logistica.

La Formula 1 ha annunciato il calendario della stagione F1 2025 che vedrà il Gran Premio d’Australia riconquistare il suo status di round di apertura della stagione la prossima stagione, mentre le gare del Bahrein e dell’Arabia Saudita verranno spostate a causa del Ramadan.

Il calendario prevede 24 gare e inizierà in Australia il 16 marzo e si concluderà ad Abu Dhabi il 7 dicembre. Nel 2025 il Ramadan durerà tutto marzo, quindi i Gran Premi del Bahrain e dell’Arabia Saudita si terranno ad aprile.

Al fine di creare un flusso di spostamenti ottimizzato di tutta la logistica legata ai team della Formula 1, non solo per ridurre i costi ma anche gli impatti ambientali, è già iniziato nel 2024 (avete potuto notare per la prima volta un evento a Suzuka in aprile piuttosto che in autunno, come di consueto) e proseguirà nel 2025 con il Giappone ancora ad aprile dopo Australia e Cina, seguite prevalentemente dalle gare europee durante l’estate e dalle Americhe durante l’autunno, prima del Qatar e Abu Dhabi finiscono la stagione consecutivamente.