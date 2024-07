F1 | Bearman promosso in F1 con Haas

Il mercato piloti della passata stagione non ha portato alcun cambiamento nella griglia di partenza per il 2024, ma la stagione stagione si è aperta con una delle notizie che ha dato via a dei movimenti interni – e non – ai sedili dei team di Formula 1, ovvero il passaggio di Hamilton in Ferrari e il futuro incerto di Sainz.

Dopo l’addio di Ocon ad Alpine nel 2025 ed il passaggio di Hulkenberg in Sauber è toccato al pilota di Formula 2 Ollie Bearman, promosso in Formula 1 con un contratto pluriennale con il team Haas.

Il giovane pilota inglese, classe 2005, è già sceso in pista con una F1 con il team americano – come deciso dal regolamento – per alcune sessioni di prove libere, ma ad aver impressionato gli addetti ai lavori, oltre ai successi ottenuti nelle categorie propedeutiche, è stato il suo debutto in Ferrari durante il Gran Premio dell’Arabia Saudita.

In quell’occasione, Bearman sostituì Carlos Sainz operato d’urgenza di appendicite. In poche ore si è ritrovato ad indossare il casco e scendere in pista con la Ferrari SF-24 tra le stradine di Gedda, riuscendo a chiudere la gara in settima posizione.

La line-up potrebbe essere completata con il rinnovo di Magnussen – poichè Hulkenberg si sposterà in Sauber, ma non sono ancora note le intenzioni della scuderia americana.