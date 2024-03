F1 | Scalabroni: ”Horner è l’uomo sostituibile in casa Red Bull”

La prima gara dell’anno ha visto trionfare in pista la Red Bull di Max Verstappen, seguita da Sergio Perez. Nonostante il dominio della scuderia anglo-austriaca, al di fuori della pista ci sono diverse questioni che vedono Horner al centro di una bufera, a cui si è aggiunto anche Max Verstappen. In particolare al centro della vicenda creata, oltre i problemi ormai noti che vedono coinvolto Horner, si parlerebbe di una presunta lite tra Horner e il papà di Max Verstappen, Josh. Tutto ciò sembra aver allontanato il pilota olandese dalla scuderia di Milton Keynes. Durante la puntata di Pit-talk, l’ingegner Enrique Scalabroni è intervenuto a tal proposito.

”Se si cambia Horner non succede niente, se si cambia Verstappen è un problema grosso, lei cambia Newey è un altro problema e se lei mette il dottor Helmut Marko ancora peggio. Dunque il più debole lì è Horner. Quindi Horner l’uomo all’anello debole della catena ed è anche l’uomo sostituibile. Il problema è che con lui tutto funziona, se ci metti qualcun’altro al suo posto, ciò potrebbe non accadere. Sicuramente sarebbe colui che se sostituito porterebbe a meno problemi. Se va via Newey anche se la macchina è uguale, non è più la sua macchina.”

La seconda vicenda nata nelle ultime ore vede Verstappen accostato alla Mercedes. Proprio sul possibile cambio di vettura dell’olandese, si è espresso l’ingegnere. ”Se vince questo sarebbe il quarto mondiale. Dunque dopo non possiamo pretendere che lui (Verstappen) resti in una squadra che, dopo l’addio dell’Honda, avrà bisogno di due o tre anni per trovare il motore e la quadra giusta. Penso che il problema sia lì. Non c’è un’altra ragione. A meno che un’altra squadra non offra più soldi, in quel caso la situazione sarebbe diversa. Un problema grosso della Red Bull è che non c’è più Mateschitz. Lui diceva cosa fare e loro seguivano”.