F1 | Arabia: prove libere, ancora Red Bull ma occhio ad Alonso e Ferrari

Sono andate in archivio le prime due sessioni di prove libere del GP di F1 a Jeddah in Arabia Saudita. Prosegue ancora il domino della Red Bull con Verstappen sempre avanti a tutti e Perez che prova a resistere e non distaccarsi troppo dal compagno di squadra. Lasciando la Red Bull e osservando i team alle spalle, risulta apertissima la lotta tra Mercedes, Ferrari e McLaren. Segue a stretto contatto l’Aston Martin.

FP1: Vola Verstappen, si avvinca l’Aston Martin

La prima sessione di prove libere ha visto Max Verstappen davanti a tutti. L’olandese si è lamentato notevolmente dell’erogazione della potenza e del funzionamento della sua power unit. Comanda anche nel passo gara il numero 33. Sergio Perez termina in terza posizione, con Fernando Alonso che si è posizionato in seconda posizione, tra le due Red Bull. Ferrari che resta molto vicino, sopratutto sul passo gara. Fatica maggiormente, dal punto di vista fisico, Carlos Sainz, con notevoli difficoltà in quanto non al meglio. Russell che prova ad insediare le due Ferrari con Lewis Hamilton abbastanza distante dalle prime posizioni.

FP2: Alonso al comando, Hamilton sotto investigazione

Nel corso delle prove libere 2 c’è un pizzico di Red Bull in meno. Max Verstappen resta sempre nelle prime posizioni, ma solamente terzo. Ottimo lavoro per Fernando Alonso, con un passo gara molto vicino a quello della Ferrari. La scuderia Maranello prosegue i propri lavori con l’ala posteriore vista in Bahrein.Si rivede l’Alpine, ancora lontana da ciò che si aspetterebbe dalla scuderia francese. La scuderia di Dieppe sembra aver fatto un leggero passo avanti rispetto al Bahrein. Da segnalare, in casa Mercedes, Lewis Hamilton sotto investigazione causa impedimento nei confronti di Logan Sargeant. Nel finale qualche problema alla PU per il futuro pilota della Ferrari, subito rientrato.

Nella giornata di domani ci aspettano le qualifiche del GP di F1 d’Arabia, con Max Verstappen che proverà a prendere la seconda pole consecutiva. Come per il gran premio del Bahrein sembra esserci un gruppo molto unito e la pole potrebbe essere questione di millesimi. Sul passo gara il primo rivale dell’olandese sembra proprio il suo compagno di squadra, occhio anche a Charles Leclerc.