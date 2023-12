Test Abu Dhabi: Antonelli stupisce al debutto in F2

By

Si è conclusa la giornata di test ad Abu Dhabi per la Formula 2, evento atteso soprattutto per quanto riguarda il debutto di Kimi Antonelli. Il giovane pilota italiano va oltre le nostre aspettative e si prende il secondo posto.

Dopo la sessione di test Pirelli della Formula 1, sono andati in scena ad Abu Dhabi i test della Formula 2. L’evento più chiacchierato e atteso del solito per l’approdo in F2 di Andrea Kimi Antonelli, pilota italiano, junior di Mercedes, in pista con Prema.

Nella prima giornata di test, la sua performance è andata oltre le nostre aspettative, riuscendo a posizionarsi al secondo posto, con un distacco di solo un decimo e mezzo (1:36.257) dal suo compagno di squadra Oliver Bearman (1:36.092).

Nel corso della prima sessione di test, Antonelli si è posizionato in quindicesima posizione (1:38.124), ma nel pomeriggio la Prema si prende i due tempi migliori dei test post-stagionali (segnati nell’ultima ora), e il giovane Antonelli ci fa ben sperare.

Al terzo posto c’è Victor Martins (ART Grand Prix), autore del miglior tempo nella prima sessione dei test che si sono tenuti nel corso della mattina.

Scorrendo la classifica, troviamo al quarto posto Richard Verschoor con il team Trident, a soli 31 millesimi da Martins. Questi i tempi più vicini.

Per quanto riguarda i campionissimi di Formula 3 e Super Formula, Gabriel Bortoleto e Ridomo Miyata, si posizionano rispettivamente in dodicesima e quattordicesima posizione.

La seconda giornata di test il miglior tempo è stato segnato da Zane Maloney nella prima parte della giornata. Nel pomeriggio, in testa si è posizionato Gabriel Bortoleto.

Antonelli chiude in top ten, in quinta posizione (1:35.995) questa volta davanti al compagno di squadra che si posiziona dodicesimo in classifica con un tempo di 1:36.101.

