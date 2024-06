F1 | Codignoni: “In Mercedes c’è voglia di osare con Antonelli”

Andrea Kimi Antonelli sarà lui il compagno di Russell in Mercedes nel 2025? Secondo Manuel Codignoni sarà proprio il bolognese il nuovo pilota in F1 della casa di Stoccarda.

La F1 è entrata nel vivo per quel che riguarda il mercato piloti 2025 ormai da diverse settimane. E tra i sedili “papabili” rimasti liberi c’è quello in Mercedes, con Hamilton partente destinazione Maranello a fine stagione. Chi sarà il compagno di George Russell per la prossima stagione? Le opzioni per il team di Brackley sono diverse, forse due: Mick Schumacher e Kimi Antonelli. L’ipotesi Esteban Ocon sembra essere già sfumata, così come quella di Carlos Sainz.

Quindi in casa Mercedes sarà una decisione tra Mick Schumacher e Kimi Antonelli, anche se l’italiano sembra essere già con un piede non solo in F1, ma anche in Mercedes per il 2025. La casa di Stoccarda potrebbe tentare l’azzardo con il pilota bolognese, scommettendo appunto sul classe 2006. Sull’argomento è intervenuto ai microfoni di Pit-Talk Manuel Codignoni. Il giornalista di Radio Rai ha affermato che Antonelli è un’ottima ozpione per il team di Brackley, e sicuramente meglio di Mick Schumacher, ovvero il terzo pilota della scuderia anglo-tedesca..

“Secondo me sì, Antonelli sarà in Mercedes! Sembra che si stia puntando veramente tanto. Chi ci metti su quel sedile lì al posto di Kimi Antonelli? Oramai i tasselli sembrano praticamente chiusi. Piuttosto che Schumacher Jr io mi troverei Kimi Antonelli col rischio di bruciarlo, perché Schumacher Jr sappiamo bene quello che può dare, sappiamo bene quello che è il suo potenziale, non è un cattivo pilota, però diciamo ha un potenziale un po’ plafonato, dai, diciamo così.”

“È chiaro che Mercedes si prenderebbe un doppio rischio molto importante. Perché da un lato gli fai fare il salto diretto, prima F4 e F2, poi F2 e F1, indipendentemente da come vada quest’anno, e secondo perché lo affianca un pilota come Russell, che è giovane, per carità, ha un po’ di esperienza, ma anche ieri (domenica ndr) ci ha fatto vedere che ha ancora qualche cosa, diciamo, che gli manca dal punto di vista della lucidità e forse anche dal punto di vista della cultura tecnica.”

“Però secondo me ha senso la mossa Kimi Antonelli da subito. Anche perché farse le dovute proporzioni potrebbe essere un qualcosa di simile a quello che ha fatto la Ferrari con Hamilton. Mi spiego: lo metti in macchina nel 2025 e gli fai fare un anno di esperienza, anche perché magari difficilmente avrà una macchina da titolo, la Mercedes, anche se qui giochiamo un po’ di anticipo. Forse anche un po’ troppo… E quindi magari non avrà neanche più la pressione di dover vincere gare e poi per il ’26, quando ci sarà il grande cambiamento regolamentare, ti ritrovi già pronto, che conosci la squadra, ha un’idea della F1 e diciamo con un alto spessore rispetto a quello che potrebbe essere il 2025.”

“Secondo me è una mossa che ha senso. E secondo me in Mercedes, visto anche gli anni complicati che hanno fatto, c’è anche voglia di osare da questo punto di vista. Gli hanno fatto fare il salto dalla F4 alla F2 è quasi paragonabile a quello che intendono fargli fare passando dalla F1. Quindi loro hanno sotto mano i dati, sanno che questo qui è un piede, un manico importante secondo me lo faranno.”

Il ragionamento fatto da Codignoni ci può stare. Ma al tempo stesso c’è il rischio di far bruciare troppo presto le tappe ad Antonelli, e lì forse la carriera del pilota bolognese potrebbe risentirne negativamente. Magari una seconda stagione in F2 (qualora non dovesse vincere il titolo quest’anno) potrebbe essere una mossa più conservativa, si è vero.. Ma al tempo stesso consentirebbe ad Antonelli di crescere come pilota senza nessuna pressione, ed arrivare in F1 più preparato. Ma al tempo stesso la domanda da farsi è questa: Antonelli è davvero gia pronto per il grande salto?

Alberto Murador

