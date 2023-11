F1 | Le FP1 di Abu Dhabi sono dei Rookie

Cosa dice il regolamento

All’inizio del 2022, la F1 commission ha inserito nel Regolamento Sportivo la regola secondo cui ogni team di Formula 1, durante il corso della stagione, deve far scendere in pista un Rookie in due sessioni di FP1. Il giovane talento può far parte dell’academy del team o essere il test driver del team stesso. Unica regola è che non abbia disputato più di due Gran Premi.

Chi saranno i piloti scelti dai team

Durante il corso della stagione alcuni team hanno schierato i loro Rookie ma, l’ultimo appuntamento, che si terrà questo weekend ad Abu Dhabi, vede le prime prove libere dominate dai giovani piloti protagonisti dei 60 minuti di FP1.

Ben 9 dei 10 team (unico escluso è AlphaTauri che ha già schierato Isack Hadjar in Messico) daranno il sedile a 10 Rookie durante le FP1 del Gran Premio di Abu Dhabi. Di seguito la lista completa.

RedBull : Jake Dennis (Campione del Mondo di FE) e Isack Hadjar (Primo debutto in AlphaTauri durante le FP1 del Messico)

: Jake Dennis (Campione del Mondo di FE) e Isack Hadjar (Primo debutto in AlphaTauri durante le FP1 del Messico) Scuderia Ferrari : Robert Shwartzman (Collaudatore Ferrari dal 2022 e in pista nel GT WC Europe Endurance Cup)

: Robert Shwartzman (Collaudatore Ferrari dal 2022 e in pista nel GT WC Europe Endurance Cup) Mercedes : Frederik Vesti (In lotta per il titolo in F2)

: Frederik Vesti (In lotta per il titolo in F2) McLaren : Pato O’Ward (Impegnato in Indycar con il team Arrow McLaren)

: Pato O’Ward (Impegnato in Indycar con il team Arrow McLaren) Aston Martin : Felipe Drogovich (Pilota di riserva di Aston Martin)

: Felipe Drogovich (Pilota di riserva di Aston Martin) Alpine : Jack Doohan (Pilota di F2 con Virtuosi Racing)

: Jack Doohan (Pilota di F2 con Virtuosi Racing) Williams : Zack O’Sullivan (Farà il suo primo debutto)

: Zack O’Sullivan (Farà il suo primo debutto) Alfa Romeo : Theo Purchaire (In lotta per il titolo in F2)

: Theo Purchaire (In lotta per il titolo in F2) Haas: Oliver Bearman (Scenderà in pista per la seconda volta)

Marika Magnano e Gabriele Bovio