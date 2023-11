L’Alfa Romeo lascia ufficialmente la F1

Ora è ufficiale: l'Alfa Romeo lascia la Sauber e dice addio alla F1 dopo sei stagioni. Il marchio di Arese era tornato nel circus per voler del compianto Marchionne come main sponsor del team elvetico... Ma di Alfa (purtroppo) non c'era nient'altro... Ora quale futuro ci sarà nel mondo delle corse per il glorioso marchio di Arese?

L’Alfa Romeo “ringrazia” la Sauber e saluta così la F1. Il tutto è arrivato in data odierna attraverso un tweet dell’Ad della casa del Biscione Jean-Philippe Imparato, con il francese che ringrazia la scuderia elvetica per queste sei stagioni assieme, dando un arrivederci ai fan… La notizia era nell’aria già da diversi mesi, con l’ufficialità che è appunto arrivata solo oggi. Questo weekend le due Sauber di Bottas e Zhou correranno ad Abu Dhabi con una livrea speciale per “ringraziare” Alfa…

Our 6-year commercial cooperation with #SauberMotorsport in @F1 comes to an end after the #AbuDhabiGP. Not only has this adventure been an international showcase for our brand, but also a profound human and sporting experience that supported our product dynamics with a great… pic.twitter.com/0CItYOgg6l — Jean-Philippe Imparato (@JPImparato) November 23, 2023

D’altronde era scontato che il rapporto tra la casa di Arese ed il team elvetico si sarebbe dovuto interrompere, dato che per il prossimo biennio ci sarà un periodo di transizione per il passaggio da Sauber ad Audi, con la casa tedesca che entrerà ufficialmente in F1 dal 2026. Sia come telaista che come fornitore di power-unit. Anche se potrebbe restare il nome Sauber nella nuova denominazione del team. Ma questi sono altri discorsi…

L’Alfa Romeo a distanza di 30 anni era tornata in F1 nel 2018 per il volere del Presidente Sergio Marchionne (pochi mesi prima della sua scomparsa). Il Biscione è stato (lo sarà sino ai test di Abu Dhabi post GP) il main sponsor della scuderia svizzera, con le power-unit Ferrari “marchiate” Alfa Romeo, ma nulla di più… Della casa di Arese non c’erà nient’altro in Sauber. Ne a livello di know-how etc etc… Quasi un insulto per i tanti alfisti presenti in Italia e nel resto del mondo vedere un’Alfa che non lo era di fatto…

Ora quale futuro ci prospetta per il Biscione nel mondo delle corse? Nei mesi scorsi era circolata la notizia di una possibilità di “rinominare” i motori Ferrari presenti in Haas con la scritta Alfa. Notizia che poi non ha trovato seguito.

Si era anche parlato di un possibile ingresso del marchio del gruppo Stellantis nel WEC, andando a sostituire Peugeot… Ma anche questa ipotesi è stata poi smentita… Il mondo delle corse sentirà la mancanza di Alfa Romeo? Beh la risposta è si, soprattutto per le numerose pagine di storia scritte dal Biscione in F1 e non solo…

Alberto Murador

Follow @albertomurador