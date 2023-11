F1 | Abu Dhabi: AlphaTauri saluta Tost con il settimo posto

Il gran premio di Abu Dhabi ha visto per l'ultima volta Franz Tost come TP AlphaTauri. Il team di Faenza ha conquistato l'ottava posizione con Yuki Tsunoda, terminando il mondiale costruttori in ottava posizione.

Il gran premio di Abu Dhabi è ormai da anni diventato il gran premio dei saluti e degli addi. Quest’anno a salutare la F1, ci hanno pensato più i team che i piloti. Tra i partenti troviamo Franz Tost, team principal AlphaTauri. Il team di Faenza, che dal prossimo anno cambierà nome, termina la sua ultima corsa sotto questo nome e con Tost come TP all’ottavo posto nel campionato costruttori. La grandissima prestazione di Yuki Tsunoda ha permesso al team italiano di guadagnare 4 punti, importanti nella classifica generale.

Il giapponese, ad Abu Dhabi, ha messo in pista una prestazione superlativa. Partito in sesta posizione, Tsunoda, ha battagliato per tutta la gara guidando per diversi giri il gruppo. Il numero 22 in griglia si è dovuto però arrendere alla superiorità della McLaren e Aston Martin, terminando in ottava piazza la sua gara. Il pilota giapponese conquista anche il titolo di pilota del giorno nell’ultima gara della stagione. Buon lavoro anche per Ricciardo che ha concluso a pochi secondi dalla zona punti l’ultima gara della stagione.

In una stagione difficile in F1 per il team di Faenza, in cui le prestazioni sono state molto altalenanti. Il cambio di piloti, che ha visto alternarsi sul secondo sedile prima De Vries, poi Ricciardo, Lawson (in sostituzione all’australiano infortunato) e poi nuovamente il numero 3, hanno creato anche un certo rumore all’interno del paddock. Nonostante tutto l’AlphaTauri è riuscita a guadagnare punti importanti e a restare a sole 5 lunghezze da una Williams apparsa più continua della scuderia di Faenza.

Tost saluta cosi il ruolo di TP AlphaTauri dopo 17 anni. L’austriaco ha visto trionfare e crescere diversi talenti in F1, partendo da Vettel (con lui la vittoria di Monza del 2008), passando per Gasly (vittoria Monza 2020) fino ad arrivare all’attuale campione del mondo, Max Verstappen. Il prossimo anno sarà Laurent Mekies a prendere le redini del team di Faenza che abbandonerà anche il nome attuale.