F1 | Sabbatini: ” La vettura della Ferrari è sbagliata”

Il weekend di Miami è risultato ancora una volta deludente per la Ferrari. Il team di Maranello ha riscontrato nuovamente difficoltà, in particolare sul passo gara. In Ferrari, gli aggiornamenti portati in terra americana, sembrano non aver sortito effetti in termini di miglioramento delle prestazioni riguardanti la vettura. A Pit-Talk, Alberto Sabbatini, ha espresso la sua riguardo nuovi aggiornamenti del team e sulle sospensioni non funzionanti della vettura.

”C’è da preoccuparsi parecchio, d’altronde tutte le gare abbiamo visto che la macchina di quest’anno è sbagliata. In qualche modo non funziona bene o è talmente critica che riescono ad ottenere pochi risultati, ci sono riusciti solo in qualifica. In Australia, ma non abbiamo avuto la conferma nel ritmo di gara con Leclerc, hanno fatto qualcosa. Nelle altre gare la macchina non funziona. Questa è la macchina fatta dall’equipe diretta da Mattia Binotto e che Vasseur ha ereditato. Binotto non c’è più, quindi non si può dire che sia la macchina dell’altro. Gli ingegneri che l’anno prodotta sono ancora li, salvo Sanchez che è andato via”.

”Tutto ciò è stato un tentativo di migliorare la macchina dello scorso anno, che era molto efficiente nella prima parte di stagione, con qualche punto debole. Questo tentativo ha sortito l’effetto opposto, ossia avere prestazioni peggiori. Quindi non sanno da che parte uscirne, secondo me. Posso dare anche credibilità alla ricetta di Vasseur che dice: ” La macchina è molto forte in qualifica, quindi non può essere sbagliata”. Sono quattro gare che provano a impostarla anche per la gara e non ci riescono. Ciò vuol dire che hanno una macchina talmente critica che non risulta competitiva”.

”Durante i test invernali una persona abbastanza vicina alla Ferrari, che sapeva cose interne, mi aveva detto che la scuderia aveva sbagliato le sospensioni anteriori. Per questo motivo non riescono a far lavorare le gomme al livello meccanico, di geometria di sospensioni. Aveva messo in un angolo questa informazione, ma alla fine il problema delle gomme che non girano, Leclerc lamentava grande sottosterzo, è causato dalle sospensioni. Tutte questi aggiornamenti aerodinamici, non servono a nulla se i braccetti delle sospensioni, non fanno poggiare a terra correttamente le ruote anteriori”.