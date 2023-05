F1 | Ricciardo adocchia il sedile della AlphaTauri

Si stanno susseguendo nelle ultime ore speculazioni circa l’imminente addio di Nick De Vries dal circus della F1, al suo posto rientrerebbe invece Daniel Ricciardo, appiedato da McLaren a fine 2022 ed ora terzo pilota RedBull. Ad alimentare questi rumors la recente visita di Ricciardo a Faenza, sede del team Alpha Tauri.

L’inizio della stagione 2023 non è stato di certo positivo per De Vries, pilota su cui si proiettavano considerevoli aspettative a seguito dei suoi successi nelle altre categorie, culminati con la conquista del titolo di campione del mondo di Formula E nella stagione 2020-2021. Ciononostante, nelle prime cinque gare del campionato si è sempre dimostrato inferiore al già non egregio compagno di squadra Yuki Tsunoda, arrivando costantemente nelle ultime posizioni.

Ha così iniziato a farsi strada l’opzione di un rientro di Ricciardo dal suo anno sabbatico. Il pilota australiano aveva, infatti, sospeso la sua presenza in griglia a seguito di due stagioni deludenti con la McLaren che hanno costretto il team di Woking a puntare sul giovane talento di Oscar Piastri per la stagione 2023. Impossibilitato a trovare un sedile competitivo per il 2023, Ricciardo è così tornato nei ranghi di RedBull in qualità di terzo pilota.

In origine, l’arrivo di Ricciardo in RedBull aveva fatto puntare gli occhi verso Sergio Peréz, reo di produrre risultati altalenanti e colpevole di un focoso finale di stagione 2022 con il suo compagno di squadra. Ciononostante, non bisogna dimenticare che Ricciardo è un pilota che deve essere recuperato e un inserimento diretto in RedBull rappresenterebbe probabilmente un rischio eccessivo per Horner e Marko. A tal proposito, un ritorno di Ricciardo passando per il team minore potrebbe rappresentare una doppia vittoria per i piani alti di RedBull che potrebbero liberarsi dell’inconcludente De Vries e sottoporre Ricciardo ad una valevole analisi senza assumersi i rischi di chiamarlo direttamente in prima squadra.

Attualmente però non ci sono ancora conferme da parte né di RedBull né di Alpha Tauri, è certa però una recente visita di Ricciardo a Faenza dove, secondo alcune testate, avrebbe effettuato il sedile per un possibile rientro già a partire dal GP di Imola.