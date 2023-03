Verstappen minaccia la F1

La F1 è in Australia sul circuito di Melbourne per il terzo appuntamento del mondiale. E naturalmente a partire con i favori del pronostico per la pole e per la vittoria è ancora una volta Max Verstappen, nonostante una seconda sessione di libere travagliate. Ma a destare più stupore nella giornata del venerdì non è stato tanto il risultato in pista ottenuto nelle libere, bensì alcune dichiarazioni rilasciate dal pilota Red Bull sul suo futuro in F1.

L’olandese ha affermato ai microfoni di Sport TV che se ci saranno ancora tanti cambiamenti in F1 a livello di regolamenti, non resterà a lungo. “MadMax” ha criticato duramente l’idea di Stefano Domenicali di cancellare le prove libere nei weekend di gara. Poi il CEO di Liberty Media ha ritrattato le sue precedenti affermazioni. L’imolese ha poi parlato di una riflessione da fare riguardo le prove libere…

Poi come se non bastasse in queste ultime ore sono emerse alcune indiscrezioni dal paddock. In pratica la F1 e la FIA vorrebbero introdurre due distinte qualifiche nei weekend delle Sprint Race. In pratica il nuovo format prevederebbe una sola sessione di libere, seguita da una qualifica che andrebbe a determinare la griglia del GP di domenica. Mentre il sabato mattina si svolgerebbero le qualifiche che andrebbero a stabilire la griglia di partenza della Sprint Race del sabato..

Questa F1 è davvero arrivata alla follia pura. Speriamo (che per una volta) il buon senso prevalga, il concetto di F1 rischia di allontanarsi definitivamente da quello che questo sport ha rappresentato sino a qualche anno fa. D’altronde come dare torto a quanto detto da Verstappen?

Il bi-campione del mondo di F1 nonostante sia un classe ’97, dimostra di essere un pilota “old style”. L’olandese non ha mai nascosto la sua contrarietà ai diversi cambiamenti avvenuti nel circus nell’era Liberty. Sprint Race compresa.

La speranza per il futuro del circus è quello che i piloti più di spicco (Verstappen è tra questi) lancino un chiaro segnale alla FIA ed a Liberty. La F1 non deve trasformarsi da sport motoristico a solamente uno show-business. In realtà già ora il circus ha perso gran parte del suo fascino, troppo orientato nella ricerca di nuovi fans, dimenticandosi di fatto dei milioni di appassionati che forse la F1 aveva… Il rischio è quello di vedere una F1 surclassata da altri campionati, primo su tutti dal WEC… Dunque piuttosto di andar oltre, Liberty e la FIA farebbero bene a fare qualche passo indietro prima che sia troppo tardi…

Alberto Murador

Follow @albertomurador