F1 | Australia: Red Bull prima e ultima, Mercedes sorprende

La sessione di qualifiche inizia quasi col botto con Peréz che sfiora le barriere in Q1 a seguito di un bloccaggio che lo conduce nella ghiaia. Il messicano si insabbia e non riesce a tornare sul tracciato ponendo, così, fine alle sue chances. Partirà ultimo.

Situazione diametralmente opposta per il compagno di squadra Max Verstappen che domina la sessione di qualifiche conquistando la pole nonostante le difficoltà riscontrate nel mettere in temperatura gli pneumatici anteriori.

Giornata positiva anche per la Mercedes che con Russel e Hamilton mette le sue vetture rispettivamente in seconda e terza posizione con due colpi finali di grande impatto.

Solida, seppur non brillante, la prestazione di Aston Martin che vede Fernando Alonso in quarta posizione e Stroll in sesta. Il team inglese può comunque puntare ad un ottimo risultato avendo dimostrato la sua costanza sul passo gara nei GP precedenti.

Incolore il risultato di Leclerc che chiude settimo battuto dal compagno di squadra Sainz che, invece, conquista la quinta posizione dopo aver dimostrato un ritmo superiore a quello del monegasco per tutte e tre le sessioni di qualifiche. In generale le Ferrari, dopo le libere, erano attese a qualcosa di più e l’analisi dei settori dei due piloti lo dimostra. Alla fine delle qualifiche c’è anche stata una piccola frecciata di Leclerc alla squadra per aver messo davanti alle sue ruote proprio Sainz nell’unico giro buono della Q3.

Nota di colore per Williams e Haas che ottengono entrambe un ottimo risultato entrando in Q3 con Albon (8°) e Hulkenberg (10°). Contraria invece la situazione in McLaren che si dimostra ancora in crisi: il beniamino australiano Oscar Piastri viene escluso nel Q1 classificandosi 16°, mentre Norris si deve accontentare della 13° posizione.