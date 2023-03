F1 | Minardi: ”Sta a Pirelli studiare mescole che riscaldino subito!”

La puntata numero 343 di Pit talk, ha visto come ospite della serata Giancarlo Minardi. Il fondatore faentino dell’omonima scuderia, è intervenuto rispondendo ad una domanda riguardante la sicurezza in F1 e in particolare sulla questione relativa alla possibile rimozione delle termocoperte.

”Dobbiamo stare molto attenti alla parte sportiva della F1. In questo momento, penso che la Formula 1 debba valutare bene il discorso prove libere e termocoperte. Quest’ultime, se andiamo a vedere tutte le formule minori, dalla Formula 2 (anticamera della F1), alla F3 e F4, esse non esistono. Ovviamente è chiaro che, i piloti, oggi sono abituati al vantaggio tecnico e difficilmente lo vogliono abbandonare. Sarà quindi compito di chi fa gli pneumatici, nel caso specifico Pirelli, studiare delle mescole che favoriscono il surriscaldamento o il riscaldamento delle gomme in tempi più brevi. Quindi sono due cose completamente diverse, da valutare”.