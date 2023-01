F1 | Il calendario delle presentazioni 2023

Negli ultimi giorni sono sono aggiunte altre date che vanno quasi a completare il calendario delle date delle monoposto 2023 di F1. L’ultima in ordine cronologico ad annunciare la presentazione, è stata la scuderia campione in carica, la Red Bull. L’annuncio è arrivato nel pomeriggio, tramite canali social. Vediamo l’ordine in cui verranno presentate e località in cui si terranno le presentazioni.

La prima a presentare la propria vettura sarà proprio Red Bull. Il team anglo-austriaco, esibirà davanti al pubblico di New York la nuova vettura, il 3 Febbraio. Le vetture capitante da Horner e guidate da Verstappen e Perez, sarà la prima ad alzare il valzer delle presentazioni. Il 6 Febbraio, sarà il giorno della Williams. La vettura dei britannici sarà presentata alle 14:00, ora italiana. Il team ha inoltre annunciato il nuovo team principal, James Volwes, ex capo stratega Mercedes. Sempre a New York, verrà presentata il team di Faenza, l’AlphaTauri. Il team socio Red Bull, sarà presentato l’11 Febbraio. Segue l‘Aston Martin, che sarà esposta il 13 Febbraio.

Altro team britannico che presenterà la vettura il 13 Febbraio, sarà McLaren. Il 14 Febbraio, sarà presentata a Maranello, e non a Imola come inizialmente annunciato, la nuova vettura della Ferrari. Chiudono le presentazioni, per adesso annunciate, Mercedes e Alpine. Il team anglo-tedesco, ha annunciato che il tutto avverrà il 15 Febbraio. La W14, sarà presentata con la partecipazione del nuovo terzo pilota Mercedes, Mick Schumacher. Conclude le date di presentazione l’Alpine. L’A532, che vedrà anche il nuovo pilota, Pierre Gasly, sarà presentata il 16 Febbraio, a Londra. Ultime due ad annunciare la data saranno Alfa Romeo e Haas.

Another 2023 launch date confirmed 🗓@redbullracing become the eighth team to reveal their plans! 🙌#F1 pic.twitter.com/ROaEIO2D93 — Formula 1 (@F1) January 13, 2023

La stagione 2023 di F1, sta per entrare sempre più nel vivo. Il mese di Febbraio sarà quello più importante, che darà il via alla nuova stagione. Dopo le presentazioni, inizieranno anche i primi test stagionali. Il 23,24 e 25 Febbraio, ci saranno i primi test e il weekend successivo inizierà ufficialmente la stagione 2023.

L’articolo verrà aggiornato.