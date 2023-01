F1 I Drive to Survive: annunciata la data di uscita

Netflix ha annunciato la data di uscita della nuova stagione di F1 Drive to Survive, ufficializzata per il 24 febbraio.

La serie, alla sua quinta stagione, ha permesso di avvicinare nuovi appassionati e nuovi introiti al mondo della F1, sebbene con diverse critiche.

L’alterazione del reale secondo Netflix

La docuserie è stata accusata di enfasi drammatica immotivata in molti episodi, ad esempio il racconto di Mazepin al GP di Russia del 2021.

Il pilota russo viene rappresentato con piglio eroistico durante l’intervista, di come abbia scelto le gomme giuste al momento giusto interpretando le nubi del cielo russo.

Ricordiamo che in quel Gran Premio, Mazepin è partito ultimo riuscendo ad arrivare… ultimo. La decisione corretta sulle gomme ha permesso al Bernacca di Sochi di passare da tre giri da doppiato a due.

Motivare il dramma

Soprassedendo anche su come è stato rappresentato falsamente il rapporto tra Norris e Sainz in McLaren, da nemici giurati, è comprensibile il livello di fiction mandato in onda.

Netflix ha deciso di rivolgersi a parti del mondo dove la F1 non è il primo sport motoristico più seguito, leggasi Stati Uniti d’America.

Il taglio drammatico, al limite del thriller, è d’uopo per ogni produzione rivolta al mercato USA, abituato all’emozione forte sullo schermo.

La scelta è stata azzeccata, e mai come oggi l’interesse americano è focalizzato sulla F1 anche per merito di Drive to Survive.

Oltre all’ America, il taglio editoriale della serie ha permesso di avvicinare il pubblico giovanile.

Un target economicamente non “pesante” ma con una cassa di risonanza mediatica, dovuta al maggiore uso dei social, maggiore rispetto ad altre fasce demoscopiche.

Con buona pace dell’onesta intellettuale…