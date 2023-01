F1 | Williams: James Vowles nuovo team principal

In F1 la Williams da il benvenuto a James Vowles nel ruolo di team principal della scuderia di Grove. L’ingegnere inglese prenderà le redini del team inglese, succedendo a Jost Capito. Vowles tuttavia inizierà ufficialmente a ricoprire il ruolo di TP dal 20 febbraio prossimo, pochi giorni prima dei test invernali in Bahrain.

Vowles alle spalle vanta una lunga carriera in F1. Il nativo di Felbridge entra nel mondo della F1 nel lontano 1999, lavorando alla BAR, poi divenuta Honda. In seguito con il ritiro della casa giapponese dal circus, subentra la Brawn GP nel 2009, con Vowles promosso a responsabile delle strategie dando così il suo contributo alla vittoria del mondiale con Button.

Dal 2010 subentra la Mercedes al posto della Brawn GP, con Vowles che resta nel team di Brackley ma con un ruolo diverso rispetto a prima. In seguito dal 2019 l’inglese è stato promosso come responsabile delle strategie in Mercedes, dando così il suo contributo alle vittorie Mercedes in F1.

Vowles nella sua carriera vanta ben nove titoli costruttori conquistati ed oltre 120 vittorie di GP in F1. E sicuramente a fianco di Toto Wolff in questi anni alla Mercedes, Vowles avrà imparato parecchio da un maestro come l’austriaco. Ora per l’ex Mercedes arriva la più grande occasione di tutta la sua carriera di F1. Ovvero quella di ricoprire il ruolo di TP in una scuderia storica come la Williams.

Ecco le parole di Vowles a tal proposito:

“Non vedo l’ora di iniziare con la Williams Racing. E’ un onore entrare a far parte di una squadra con una tradizione così radicata nel Circus. La squadra è un’icona del nostro sport, che rispetto moltissimo, e non vedo l’ora di affrontare la sfida che mi si pone dinanzi.”

In seguito il nativo di Felbridge ha ringraziato la Mercedes e Wolff per tutto ciò che gli hanno insegnato in questi anni di F1. Vowles dovrà risollevare una scuderia che in questi ultimi anni ha raccolto quasi nulla in F1. L’obiettivo minimo per il team di Grove dev’essere quello (almeno) di tornare a lottare stabilmente nella zona punti. Riuscirà Vowles a risollevare le sorti della scuderia inglese?

Alberto Murador

Follow @albertomurador