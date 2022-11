Torna la Pit Talk Cup: professionisti e simracer si incontrano

La Pit Talk Cup sta per tornare !!

Ideato e gestito dallo staff del team Flat Out SimRacing e coadiuvato dal media-network di F1Sport e Pit Talk, professionisti del motorsport e tante eccellenze del sim racing italiano saranno i protagonisti di una gara virtual competitiva e altamente spettacolare. Dopo il grande successo dello scorso marzo per l’edizione del debutto ad Imola, il format si rilancia e la sfida e si prepara per riaccendere i motori. E l’attesa è tanta.

Il prossimo 6 dicembre, alle ore 21:30, scatterà sulla pista di Spa Francorchamps, in Belgio una gara tutta da vivere. I maggiori team del panorama sim racing italiano insieme a giornalisti del calibro di Alberto Sabbatini e Matteo Pittaccio, piloti come Raffaele Marciello, Leonardo Becagli e David Fumanelli, lo youtuber, divulgatore e simracer Kevin Skully oltre che plurititolato campione di eSport, Enzo Bonito (ex Ferrari attualmente in BMW eSport) si sfideranno sul tracciato delle Ardenne per una gara sprint con potenti vetture GT3.

Ma oltre allo spettacolo garantito dai protagonisti saranno tanti gli ospiti illustri che interverranno durante la telecronaca curata da Antonio Granato e disponibile live sul canale Twich di Pit Talk.

La piattaforma utilizzata è Assetto Corsa Competizione, della italianissima Kunos Simulazioni, che è anche partner e software di simulazione ufficiale del GT World Challenge.

Per ulterori info, dettagli e iscrizioni all’evento, visitare la pagina Facebook di Flat Out SimRacing e collegarsi al canale Discord.

La locandina dell’evento