F1 | Stiria: il riepilogo audio della gara

Il primo Gran Premio della Stiria della storia della F1 – nuovamente in Austria, nuovamente a Spielberg – ha permesso di assistere ad un punto basso, bassissimo dell’intera storia della Ferrari. Leclerc e Vettel si sono toccati mentre lottavano, al primo giro, per una posizione di bassissima classifica in seguito a delle qualifiche disastrose.

La gara è stata di dominio Mercedes, con Hamilton che è andato avanti indisturbato e Bottas che – arrivato secondo – è arrivato a battagliare tanto, ed in maniera spettacolare, contro Max Verstappen per la piazza d’onore.

Ascolta “Cronaca del GP di Stiria di F1 2020” su Spreaker.