F1 | Test Bahrein: conclusa la prima giornata

Si è conclusa la prima giornata di test. Comanda Max Verstappen sia per numero di giri sia sui tempi. Sensazioni positive in casa Ferrari, con una vettura che sembra essere più guidabile dello scorso anno. Buon lavoro anche per McLaren e Aston Martin. Faticano maggiormente Mercedes e Williams.

Si è conclusa da poco la prima giornata che ha visto in pista le nuove vetture. Nella prima giornata di test, in Bahrein, comanda ancora Max Verstappen. La prima giornata ha visto la prima volta di AlphaTauri sotto il nuovo nome di Racing Bulls e la nuova Sauber, denominata Kick State F1 team. La prima giornata è ripartita come il 2023, con Max Verstappen al comando. Ottima prova anche di Lando Norris, sceso in pista nel pomeriggio al posto del suo compagno Oscar Piastri. Ferrari che sembrano essere le uniche in grado di poter avvicinare RB e McLaren. Ancora lontana la Mercedes.

Tornando in pista e quindi ai test, si ravvisa la non perfetta giornata di casa Wiliams con l’escursione fuori pista che ha visto protagonista Sargeant. Il suo compagno di squadra ha dovuto terminare anzitempo la sua giornata di test a causa di problemi con la sua vettura. Prestazione positiva per Ferrari , con una vettura che sembra essere un più guidabile rispetto allo scorso anno. Buon lavoro anche con Carlos Sainz. La simulazione gara ha visto la vettura numero 16 restare su tempi abbastanza costanti. Insegue l’Aston Martin, con Fernando Alonso molto vicino, nella simulazione passo gara, alla Ferrari. Un po’ di difficoltà per l’Alpine, poche volte in pista e molto lontana dal gruppo di testa. Molto forte la Visa Cash App Racing Bulls, con una vettura che ricorda molto le forme RB dello scorso anno.

Presente nel box Red Bull, in abiti borghesi, Christian Horner, al centro svariate vicende. Restando sul tema Team principal, prima volta anche per Mekies al muretto RacingBulls. Stessa situazione per Komatsu.

Ovviamente è ancora presto per capire quali saranno le reali prestazioni delle vetture. Red Bull sembra essere ancor la più forte, con le altre scuderie inseguitrici. Mancano ancora due giorni di test, fondamentali per vedere passo gara e giro secco. In particolare l’ultima giornata sarà fondamentale, in quanto le vetture effettueranno simulazioni di gara complete.