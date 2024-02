F1 | Test Bahrain: domani si scende finalmente in pista!

Da domani scatterà la tre giorni di test in Bahrain prima del via del mondiale tra una settimana sempre sulla pista di Sakhir. In casa Ferrari sarà Leclerc ad aprire le danze, mentre Verstappen e Russell porteranno per primi in pista rispettivamente Red Bull e Mercedes...

In F1 è ora di test! Da domani finalmente si riaccenderanno i motori dopo la lunga sosta invernale. Un’unica sessione della durata di tre giorni in Bahrain sul circuito di Sakhir per “affilare” le armi, prima dell’inizio del mondiale sabato 2 marzo in Bahrain appunto. Solo tre giornate per provare la bontà dei progetti delle nuove vetture, e/o apportare modifiche ed eventuali. Un po’ troppo poche per poter capire una vettura di F1, ma vabbè… tralasciamo questo.

In F1 i test avranno la durata di otto ore a giornata, con una pausa pranzo di un’ora. Le sessioni scatteranno domani quando in Italia saranno le 8, e si concluderanno alle 17 sempre ore italiane.

Dietro alla grande favorita Red Bull, ci sono Mercedes, Ferrari, McLaren ed Aston Martin pronte ad avvicinarsi al team di Milton Keynes. Cosa potranno dire questi “F1 Test” ad una settimana dell’inizio del mondiale? Qualcosa lo si capirà senz’altro dai long run che le scuderie faranno, anche se solo nell’ultima giornata di venerdì probabilmente i team di F1 cercheranno il cosidetto “time attack”.

Per quel che riguarda la line-up dei piloti ci sarà l’alternanza in ogni team chiaramente. Guardando le scuderie di vertice in casa Red Bull sarà Verstappen ad aprire le danze domani, mentre giovedì si alternerà con Perez, lasciando poi al messicano la giornata conclusiva per collaudare la RB20.

In casa Ferrari invece sarà Leclerc a portare in pista per primo la SF-24, alternandosi con Sainz nel pomeriggio. Mentre per le restanti giornate non sono ancora arrivate comunicazioni ufficiali dal Cavallino.

Sarà Russell a portare in pista la Mercedes per tutta la giornata di domani, mentre nel giovedì toccherà ad Hamilton condurre in pista la W15. Venerdì nella giornata conclusiva i due piloti del team di Brackley si alterneranno alla guida. Tra i team di vertice che hanno comunicato la line-up dei piloti c’è anche l’Aston Martin, con Stroll ed Alonso che si alterneranno alla guida in tutte e tre le giornate dei “F1 Test”.

Tra gli altri team di F1 che hanno comunicato la line-up dei piloti per i test c’è la Haas, con Hulkenberg e Magnussen che si scambieranno il sedile della vettura in tutti e tre i giorni. Stesso identico discorso vale per l’Alpine, con Ocon e Gasly che si alterneranno alla guida nei prossimi tre giorni. Per quel che riguarda i team non citati, mancano ancora i comunicati ufficiali che potrebbero arrivare direttamente domani mattina prima dell’inizio dei test.

Alberto Murador

