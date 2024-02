F1 | Horner conferma un’indagine interna in corso

Durante la presentazione della estrema RB20, presenziata anche da Christian Horner, sono arrivate diverse conferme da lui stesso, riguardo la burrascosa vicenda che ha coinvolto l’intera scuderia nelle precedenti settimane. (Qui potete trovare il recap)

“C’è un’indagine in corso, ma la squadra è unita. Si tratta solo di una distrazione per il team. Continuerò a fare il team principal come l’ho fatto per gli scorsi vent’anni. Ci sono delle accuse nei miei confronti, ma nego ogni accusa rivoltami e proseguo nel mio ruolo.”

Queste le parole di Horner nel corso della presentazione della monoposto anglo-austriaca per la stagione F1 2024. Il capo della scuderia è andato a muso duro contro tutto il polverone mediatico (e non) che si è alzato in questi giorni. Ha negato qualsiasi accusa avanzata nei suoi confronti. Si tratta di un segnale forte da parte della squadra e dello stesso Horner, che è pienamento convinto di uscirne vincitore da questa contorta vicenda.

Il boss della Red Bull Christian Horner ha confermato che sarà nel paddock quando i test pre-campionato di Formula 1 inizieranno in Bahrein il 21 febbraio, nonostante sia soggetto a un’indagine interna in corso su presunti comportamenti inappropriati. Horner, che ha tenuto un’udienza sulla questione a Londra il 9 febbraio. In occasione del lancio dell’auto della Red Bull per la nuova stagione, ha detto a ESPN di essere “assolutamente” sicuro che manterrà il suo lavoro nella nuova stagione e ha definito l’indagine una distrazione in vista della nuova stagione.

Nonostante non ci siano tempistiche effettive sul verdetto, Horner ha anche confermato: “Sarò in Bahrein”. Anche se le informazioni sull’udienza del 9 febbraio non sono trapelate, fonti interne ad ESPN suppongono che c’è il rischio che questa questione non giunga ad una conclusione prima del primo appuntamento della stagione, previsto per il 9 Marzo in Bahrain.

Horner sta lavorando normalmente e continua ad essere uno dei punti di riferimento della squadra nonostante siano in corso importanti indagini sul suo conto.