F1 | Test Bahrein: Si conclude anche l’ultima giornata

Si sono ufficialmente conclusi i test del Bahrein 2024. L’ultimo giorno di test ha visto nuovamente protagonista, nella mattinata, il tombino saltato già nella giornata di ieri. Causa problematiche legata alla pista, la prima parte della giornata ha visto esposta la bandiera rossa per più di due ore. Per recuperare il tempo perso, si è deciso di proseguire la giornata cancellando la sosta prevista a metà giornata. La sessione mattutina ha visto diversi piloti completare test aerodinamici e altri riuscire anche a terminare la simulazione di gara.

La sessione mattutina ha visto la Ferrari di Carlos Sainz effettuare il miglior tempo. Il Ferrarista si è concentrato sul degrado gomma, prima di passare il testimone al suo compagno di squadra, Charles Leclerc. Il monegasco ha utilizzato nella prima fase la mescola più morbida, per poi cambiare e dedicarsi anche lui sul passo gara. Risulta migliorata dai primi dati la Ferrari, sul passo gara

La Red Bull continua a volare. Sergio Perez ha guidato la sua vettura nella mattinata, protagonista di problemi al fondo, causa contatto con il tombino. Il messicano si è concentrato su stino più brevi e cambi di setup. Al contrario il suo compagno di squadra, Max Verstappen, sceso in pista nel pomeriggio, si è dedicato alla simulazione di gara del GP del Bahrein. Risulta impressionante il passo gara dell’olandese che però ha completato anzitempo la sua simulazione per problematiche alla sua vettura, e non contento del bilanciamento della RB-20.

Positiva la giornata della Mercedes che sembra essere in miglioramento ma sempre leggermente un passo indietro rispetto alla Ferrari. Alla pari con Ferrari, se non leggermente superiore, sembra essere la McLaren. Il team britannico prosegue l’ottimo lavoro, seppur con qualche intoppo dovuti all’affidabilità della propria vettura. In particolare nella giornata di oggi la sessione di Lando Norris ha dovuto subire un brusco rallentamento, causa problemi alla frizione. Sorpresa la RacingBulls con Daniel Ricciardo che con mescola dura ha avuto un passo ottimo, molto vicino ai team di testa.

Provando a tirare le somme, si vede una Red Bull nettamente superiore, con un gruppo alle sue spalle molto unito. Ferrari, McLaren, Aston Martin e Mercedes potrebbero essere i team a regalare spettacolo con una Red Bull in fuga solitaria, come lo scorso anno. Nelle retrovie, passo avanti per l’ex AlphaTauri, ora RacingBulls. Fatica leggermente Alpine, che potrebbe trovarsi a centro gruppo in solitario. Primo appuntamento, prossima settimana, con la prima gara il sabato 2 Marzo.