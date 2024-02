F1 | Liberty e la FOM danno il benservito ad Andretti

Il team Andretti non entrerà in F1 dal 2025, ma solo dal 2028 (forse a questo punto) con il supporto tecnico di GM Cadillac. Se la FIA aveva dato il benestare al team americano, Liberty Media e la FOM hanno fatto fronte comune per dare il benservito alla scuderia di "Piedone"...

In F1 sembrava cosa fatta l’ingresso di Andretti nella massima serie a quattro ruote, a partire dal 2025, o massimo dal 2026. Ma nella giornata di mercoledì è arrivato il “non si può al momento” da parte della FIA messa sotto pressione da Liberty e dalla FOM… Ovviamente tutto lo “schifo” avvenuto ai danni di un mostro sacro come Andretti è passata in secondo piano per il passaggio di Hamilton alla Ferrari dal 2025…

La Federazione aveva dato l’ok al team americano nei mesi scorsi, con il via libera capeggiato soprattutto dal Presidente FIA Ben Sulayem. Una dura sconfitta politica da digerire per Ben Sulayem, e forse l’inizio di una frattura difficile da saldare tra la FIA da una parte, e da Liberty Media e la FOM dall’altra.

In qualche modo la FIA ha cercato di mediare tra Andretti e la FOM, però senza riuscirci. Tra le altre cose ricordiamo che in F1 l’attuale Patto della Concordia scadrà nel 2025. È forse anche per questo che la richiesta di Andretti di entrare nel circus è stata rimandata? Il progetto del team di “Piedone” non è stato ritenuto abbastanza serio dagli altri team di F1? Sono tutte supposizioni ovviamente, la verità di come sono andate davvero le cose resta nell’ombra (per il momento).

Gli attuali dieci team presenti in griglia evidentemente non vogliono un’altra scuderia con cui dividere i ricavi generati dalla vendita dei diritti commerciali etc, altrimenti che motivo avrebbero avuto per dire no all’ingresso di Andretti? Nessun’altro…

Si è fatto tanto scalpore del fatto che Andretti avrebbe esordito in F1 con le power-unit Renault, perchè? Semplice, Liberty Media non ha ritenuto sufficientemente competitiva la soluzione di adottare un motore clienti nelle prime stagioni… Nell’attesa che arrivi GM (Cadillac) dal 2028 a fornire le power-unit al team Andretti. Ora onestamente come si fa a dubitare di un’istituzione motoristica come quella di Andretti nonostante l’importanza e l’esperienza accumulata in tutto il mondo attraverso diverse categorie nel motorsport?

Ok, va bene… La F1 è la categoria regina del motorsport, la più difficile sia in termini economici, che tecnici. Ma prendiamo l’esempio della Haas: nel 2016 quando il team di Gene Haas ha esordito in F1 nessuno ha detto no all’ingresso della neonata scuderia nel circus. E la Haas non disponeva (e dispone tuttora) di un motore clienti (Ferrari)?

Bene, quindi perchè la FOM e Liberty vogliono arrampicarsi sugli specchi appellandosi al fatto che Andretti utilizzando un motore clienti non sarebbe tecnicamente in grado di competere alla pari con gli altri? Oppure Liberty e FOM venendo a dire che a queste condizioni l’ingresso di Andretti non farebbe aumentare di prestigio o di valore il campionato non fa ridere? Perchè ora la F1 ha prestigio? Cari Andretti la F1 non vi merita. Restate in Indycar, dove il motorsport vi porta il doveroso rispetto che meritate!

Alberto Murador

