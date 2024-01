F1 | Albon, due top team sulle sue tracce

Alex Albon sembra voler lasciare anzitempo la Williams, nonostante un contatto valido sino al 2025 con il team di Grove. Il motivo? Due top-team in F1 sarebbero sulle tracce del pilota thailandese in vista della prossima stagione...

Alex Albon è il pilota di F1 che sembra essere al centro di numerose voci di mercato. Il mondiale 2024 deve ancora iniziare, eppure il thailandese sembra già essere una delle pedine del mercato piloti in ottica 2025. Albon ha un contratto in essere con la Williams valido sino al 2025, eppure potrebbe esserci l’ipotesi che il classe ’96 possa rescindere anzitempo il contratto con il team inglese. Il motivo? Semplice: sulle tracce di Albon ci sarebbero due top-team…

Albon quindi vuole rescindere il contratto con la Williams! Questa è l’indiscrezione riportata da ESPN nei giorni scorsi. L’anglo-thailandese è reduce da un’ottima stagione con la Williams, lo dicono i numeri del 2023. Su 28 punti conquistati in F1 da parte della Williams, ben 27 sono stati ottenuti grazie ad Albon! Quindi se la scuderia di Grove è giunta settima nel mondiale costruttori lo deve quasi esclusivamente all’ex Red Bull.

Ora giustamente Albon dopo aver rilanciato la sua carriera in F1 dopo la parentesi negativa in Red Bull, vuole puntare nuovamente a guidare per una scuderia di vertice. Già lo scorso anno qualche team avrebbe tentato di far rescindere il contratto di Albon con la Williams senza però riuscirvi. Ma è solo questione di tempo, già dai primi GP dell’anno è probabile che ci saranno i primi movimenti di mercato. Albon è destinato a guidare per un top-team in F1 dal 2025…

E quale scuderia di vertice sarebbe interessata al thailandese? In primis la sua ex squadra, ovvero la Red Bull. Il team anglo-austriaco vista la crescita di Albon in queste ultime stagioni sarebbero pronti a riprenderlo in squadra al posto di Perez.

Il messicano (quasi sicuramente) lascerà la Red Bull a fine anno, lasciando così il posto ad Albon… Curioso il fatto che fu proprio Albon a doversene andare dalla Red Bull per lasciare il posto a Perez a fine 2020. Ed a distanza di tre stagioni le parti potrebbero invertirsi…

Ma non solo la Red Bull sarebbe sulle tracce di Albon. Anche la Ferrari si sarebbe mossa (o si starebbe muovendo) per il thailandese. Già nel 2023 erano circolate le voci di un interessamento da parte del Cavallino per Albon, voci poi smentite prontamente da Vasseur.. In questo caso dipenderà tutto dalla decisione che verrà presa da Sainz.

Lo spagnolo sarà in scadenza di contratto con la rossa quest’anno (così come Leclerc). Ma dando per scontato il rinnovo del monegasco con la Ferrari, non si può dire lo stesso per lo spagnolo… È ovvio che Albon non direbbe di no ad una chiamata del Cavallino, soprattutto se dovesse scegliere tra la Ferrari e la Red Bull vista l’esperienza precedente con la compagine di Milton Keynes…

Alberto Murador

