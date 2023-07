F1 | Sainz furioso, futuro in bilico e Albon alla porta

La F1 corre questo weekend sullo storico circuito di Silverstone per il GP di Gran Bretagna. I motivi d’interesse del fine settimana inglese non ruotano ovviamente solo a quanto accade in pista, ma anche ai vari rumours che si rincorrono nel paddock. Naturalmente si chiacchiera anche del mercato piloti di F1, in ottica della prossima stagione, ma soprattutto in previsione del 2025. Ovvero quando saranno diversi i piloti con il contratto in scadenza…

E tra i piloti ad aver il contratto in scadenza nel 2024 ci sono anche i due piloti della Ferrari. Con una situazione tecnica da risollevare a Maranello, è chiaro che entrambi i piloti non hanno ancora sciolto nessuna riserva per i rispettivi rinnovi di contratto. Tuttavia Leclerc sembra destinato a rimanere a Maranello oltre il 2024, anche perchè il monegasco non ha delle valide alternative… Red Bull e Mercedes sono off limits…

Ma se la permanenza di Leclerc sembra essere scontata, non si può dire lo stesso per quel che riguarda l’altro pilota della rossa Carlos Sainz. Lo spagnolo sembrerebbe aver mostrato qualche malumore dopo il GP d’Austria, con Sainz “costretto” a star dietro a Leclerc nella prima fase della corsa austriaca… È palese che Sainz vuole aver (giustamente) lo stesso trattamento del monegasco alla Ferrari, tuttavia Vasseur sembra aver preso una posizione. Cioè quella sacrosante di mettere Leclerc al centro del progetto Ferrari, per il presente, ma soprattutto per il futuro.

Quindi Sainz potrebbe decidere di lasciar Maranello a fine 2024, vedendosi costretto a fare ancora il “secondo pilota” alla rossa. Per l’iberico ci sono state delle voci nelle scorse settimane di un possibile interessamento da parte dell’Audi. La casa tedesca entrerà in F1 dal 2026, e giustamente cerca un pilota veloce e con esperienza, con Sainz che potrebbe essere “corteggiato” dalla casa di Ingolstadt…

Ovviamente la Ferrari considerando un possibile addio di Sainz a fine 2024, si starebbe già guardando attorno per trovare l’eventuale sostituto dello spagnolo. E Frederic Vasseur avrebbe già sondato il terreno con Alex Albon per il 2025. Questa è l’indiscrezione riportata dal Corriere dello Sport, con la testata giornalistica italiana che parla di un incontro avvenuto in Austria tra il francese ed il pilota ex Red Bull. L’attuale pilota della Williams ha anche lui come Sainz un contratto valido sino al 2024, e quindi l’operazione sarebbe fattibile da parte degli uomini del Cavallino.

Albon dopo un esordio in F1 tra AlphaTauri e Red Bull caratterizzato da alti e bassi, ha ora trovato la sua dimensione in Williams. Il thailandese si sta dimostrando un ottimo pilota, capace di portare a punti una monoposto di certo non al livello delle scuderie di centro gruppo.

Comunque ora sono solo delle voci di “fantamercato” ma dopo la pausa estiva potrebbero emergere altri dettagli per confermare o meno questo possibile interessamento della Ferrari nei confronti di Albon.

Alberto Murador

