F1 | Monaco: Alpine, Alfa Romeo e Mercedes portano importanti aggiornamenti

Dall’inviato a Montecarlo: Giuseppe Piccininni

La Mercedes, su tutte, con la sua nuova W14B salta all’occhio, ma non è l’unica a portare aggiornamenti sulla monoposto. Vasseur in conferenza stampa ha anticipato che le grosse novità arriveranno tra una settimana a Barcellona per la Ferrari, con piccoli update qui a Montecarlo.

Ad esempio la Alpine, dopo l’inizio stagione a rilento, porta aggiornamenti non solo per la tipologia di circuito (necessario a causa dell’alto carico aerodinamico che le monoposto devono generare), ma per le performance della monoposto.

La Alpine rivede le sospensioni con un riallineamento dell’asta di spinta del braccio oscillante. Una modifica necessaria a migliorare l’airflow della monoposto e aumentare l’angolo di curvatura del volante. Inoltre, ampliamento dei sidepod in profondità. L’aumento in profodnità della pancia migliora il flusso d’aria verso l’ala posteriore superiore e il beam wing. Le ulteriori modifiche alla monoposto sono mirate ad aumentare il carico considerevolmente in vista della gara.

Mercedes, come constatato nella giornata di ieri mette in pista una versione totalmente rinnovata della W14. Ingresso dei sidepod più alto e più largo, che punta a migliorare il flusso verso il bordo del fondo della vettura, che si traduce in un maggiore carico sul fondo e anche in un migliore flusso verso l’ala posteriore. Modifiche anche alla “zona Coca Cola” e al corpo della vettura. La maggiore larghezza della carrozzeria aumenta la deportanza e migliora il flusso aerodinamico verso il flusso posteriore e l’angolo posteriore.

Modifiche ovviamente all’ala posteriore per aumentare il carico generato dalla vettura, ma non solo, la curvatura dell’ala fa diminuire la pressione nella parte posteriore dell’auto aumentando il carico sul pavimento posteriore.

Nuova pance anche per l’Alfa Romeo, che modifica la “zona Coca Cola” e le forme della copertura motore. La copertura del motore ridisegnata consentirà di indirizzare meglio il flusso aerodinamico per aumentare la deportanza e migliorare l’efficienza aerodinamica della vettura.

Banco di prova e aggiornamenti importanti per l’Alfa Romeo Sauber dopo il difficile inizio di stagione. Prove comparative già durante le prove libere del venerdì.