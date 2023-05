F1 | La nuova W14B è pronta al debutto a Monaco

Dall’inviato a Montecarlo: Giuseppe Piccininni

La Mercedes abbandona il concetto che, ad inizio 2022, sembrava potesse essere quello vincente. La W14 zero-sidepod dal GP di Monaco è ormai un lontano ricordo. Come preannunciato da Toto Wolff, qui a Montecarlo debutta la cosidetta W14B. Una versione rinnovata della W14, che dovrebbe riportare la Mercedes a competere per le posizioni che contano.

Quella che abbiamo potuto vedere in Pit Lane oggi, mentre la assemblavano, è una W14 rinnovata non solo nelle pance, ma anche nelle sospensioni, nella forma delle prese d’aria e nella posizione dei radiatori.

Sulla sospensione anteriore il braccio superiore anteriore è spostato più in alto, inoltre il braccio non sembra più dritto, ma leggermente curvo.

Sebbene i nuovi sidepod Mercedes ora presentino un ingresso del radiatore orizzontale (piuttosto che verticale) utilizzato da quasi tutte le squadre in griglia, non sono pesantemente sottosquadro nel modo della Red Bull o dell’Aston Martin. Nonostante la curvatura delle pance per indirizzare i flussi siano molto più simili a quelle dell’Aston Martin piuttosto che alla Red Bull. Ciò è quasi certamente dovuto al fatto che la posizione dell’abitacolo esistente e le strutture di impatto laterale impediscono alla Mercedes di modellare le pance in un modo specifico.

L’abbandono delle pance rastremate porta a delle conseguenze. La monoposto va’ ovviamente riadattata a quella che dovrebbe essere la filosofia di pance che allungano il corpo della vettura.

Le immagini viste finora che suggeriscono uno “scivolo” dei flussi meno incisivo tra il bordo esterno delle pance e la carrozzeria del motore. Sicuramente meno incisivo della RB19 e della AMR23. Come affermato qualche riga fa, questa nuova W14B è nata attorno a ciò che era la struttura della vecchia W14 e anche alla sua power unit, che non può ovviamente subire modifiche.

Qui a Monaco non si potrà valutare la prestazione della nuova W14, ma è già un banco di prova vederla all’opera per future evoluzioni.