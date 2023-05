F1 | Leclerc: “Ci sono state alcune situazioni complicate in passato”

Dall’inviato a Montecarlo: Giuseppe Piccininni.

Charles Leclerc nella conferenza stampa di ieri si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni in riferimento alla passata gestione della Scuderia Ferrari. Proprio al GP di Monaco.

“Ci sono state alcune situazioni complicate in passato, ma era tutta una questione di comunicazione. Fred [Vasseur] ha cambiato quel modo di lavorare. L’anno scorso, quando abbiamo parlato, potevano esserci 40 persone che parlavano nelle sue cuffie. Puoi capire il suo sgomento in queste condizioni.”

Velata polemica del monegasco nei confronti di chi era al comando della squadra lo scorso anno. Indimenticabile la paradossale situazione creatasi nel GP di Montecarlo 2022. Vittoria buttata alle ortiche per una pessima strategia e, di conseguenza, una pessima comunicazione.

Aspetto comunicativo che nel 2022 ha messo in ginocchio la Ferrari, anche con le varie incomprensioni tra Leclerc e il suo ingegnere di pista, Xavi Marcos. Senza dimenticare le difficoltà che gli uomini Ferrari hanno riscontrato nell’interfacciarsi con i media, con la stampa, quando c’era da rilasciare delle dichiarazioni.

A detta di Leclerc “la musica è cambiata”, per usare un eufemismo, con l’arrivo di Vassuer, specialmente sotto quel fronte. Charles e Fred sono in ottimi rapporti sin dai tempi della Sauber, anno di debutto in F1 del monegasco e la scelta di portare Vasseur al comando della Ferrari è stata influezata anche dalla volontà, da parte dei piani alti, di puntare tutto sul monegasco. Gli attriti “nascosti” tra Leclerc e Binotto nel 2022 erano evidenti (vedasi le incongruenze nelle dichiarazioni dei due in merito al risultato del GP d’Ungheria), ma non potevano diventare effettivamente di pubblico dominio.

Leclerc nonostante i risultati sotto le aspettative della SF-23 “figlia” della gestione Binotto, sembra essere sereno riguardo il futuro e riguardo Vasseur, al comando della Scuderia Ferrari.

In questo weekend avremo il piacere di assistere direttamente sul campo, da Montecarlo, al GP di Monaco.