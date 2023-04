F1 | Tredozi: “Budget cap dovrebbe evitare i domini”

In F1 dal 2021 è stato introdotto il budget cap, voluto fortemente dalla FIA e in parte anche da Liberty per far si che la differenza tecnica tra i top-team e le scuderie minori si assotigli. Ma a distanza di tre stagioni forse, si evince che anche con il budget cap in F1 c’è sempre una scuderia che domina a discapito delle altre… Non è la soluzione per rendere una F1 più appetibile…

Sull’argomento budget cap sentite cos’ha detto l’ing Gabriele Tredozi intervenuto ai microfoni di Pit-Talk:

“Per quale motivo è stato introdotto il budget cap in F1? Per evitare il dominio di una squadra, e che possa durare a lungo. Però è chiaro che la macchina è un progetto che non nasce in cinque minuti. E’ una macchina che dal punto di vista della progettazione della meccanica e dell’aerodinamica. E’ qualcosa di integrato tutto molto bene in un contesto del regolamento.”

“Ad oggi purtroppo non c’è in F1 una cosa che possa fare una modifica da un GP all’altro anche di due decimi. Difficile fare questo, poi c’è poco tempo per intervenire. Bisogna cercare di ottimizzare anche tutta la potenzialità della macchina.”

Un po’ quello che dovrebbe cercare di fare la Ferrari come sottolineato da Tredozi:

“Si parla molto spesso della Ferrari, che giustamente credo non sia questa la posizione che debba avere per quello che rappresenta in F1. La vettura fa fatica a mettere assieme in pista rispetto a tutte le simulazioni che possano fare, quello che è l’effettivo valore della macchina. Trovare il modo di ritrasmetterlo in pista! La Ferrari continua su questa strada a cui crede. Ci saranno delle novità importanti, però credo che sia difficile stravolgere una macchina con questi regolamenti in così poco tempo.”

D’altronde se una monoposto nasce male con degli errori di progettazione da correggere, con il discorso budget cap è praticamente impossibile recuperar terreno nei confronti degli avversari senza sforare il budget appunto… Chi ha la certezza che tutti i team rispettino la cifra di 154 milioni a stagione senza sforare?! Il budget cap in F1 sta evidenziando un fallimento totale anche per questo motivo.

Se davvero si vuole creare un campionato dove diversi team lottino per la vittoria, rendendo realmente la F1 interessante, beh, si dovrebbe iniziare proprio dal rimuovere la regola del budget cap, i simulatori che non rispecchieranno mai le stesse sensazioni della posta.

E per ultimo reintrodurre lo svolgimento dei test liberi nell’arco di tutta la stagione… Ma è ovvio che qui non è lo sport a farla da padrone, ma la politica che vige sia in Liberty che in FIA…

Alberto Murador

Follow @albertomurador