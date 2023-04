F1 | Piastri, pronto a crescere con McLaren

Il nuovo pilota della McLaren, ha avuto un inizio di stagione altalenante. Piastri dopo un inizio guastato dalla rottura della sua vettura e un contatto al via nella seconda gara, nel terzo appuntamento ha portato a casa i suoi primi punti in F1. Il talento australiano sta pian piano dimostrando sempre più le sue caratteristiche. Bisogna ricordare che il numero 81 in griglia ha vinto tutte le serie antecedenti alla F1.

La McLaren quest’anno sta faticando molto dal punto di vista delle prestazioni. Non è un caso che i primi punti stagionali siano arrivati grazie al grande incidente avvenuto in Australia, dopo la bandiera rossa e l’auto esclusione delle due Alpine. Il team britannico spera di sfruttare questo periodo di pausa, causato dalla rimozione del GP della Cina, per recuperare il gap dai team davanti. Andrea Stella, team principal McLaren, ha espresso più volte come il gran premio di Baku sarebbe potuto essere un punto di svolta per la propria scuderia.

Piastri, insieme al suo team e al suo compagno di squadra, spera di avere una progressiva crescita e magari di tornare a lottare con i team di testa. Il restauro che sta ”colpendo” la McLaren, ritrova molte analogie con la situazione in Ferrari. Dopo il cambio di team principal, entrambe le scuderie hanno iniziato una fase di restyling che sta coinvolgendo vari componenti della scuderia. La scorsa settimana, la scuderia, ha avuto l’opportunità di girare ad Imola per vari test con le vetture 2019.

Adesso c’è tutto un campionato da vivere, con altre venti gare da vivere. McLaren ha tutto il tempo per invertire la rotta e cercare di ritrovare le prestazioni che fin qui sono mancate. Allo stesso tempo per il giovane pilota si tratta di un importante opportunità per crescere insieme al suo team. La stessa cosa era successa gli anni scorsi per il suo compagno di squadra, Lando Norris.