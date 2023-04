F1 | Honda, ipotesi McLaren o Aston Martin nel 2026

La Honda vorrà essere presente in F1 come motorista nel 2026, anno in cui entreranno in vigore le nuove power-unit. La casa giapponese sarebbe in contatto con McLaren ed Aston Martin per la fornitura dei propri motori.

In F1 il 2026 è sempre più dietro l’angolo, ovvero la stagione in cui entreranno in vigore le nuove power-unit. Tra i costruttori che potrebbero esserci al via del mondiale (come motoristi) c’è anche la Honda. In realtà la casa giapponese risulta essere già iscritta come costruttore di motori per il 2026. Honda (HRC) terminerà nel 2025 la partnership (anche se non impegnata ufficialmente) con Red Bull, con la scuderia anglo-austriaca che ha annunciato l’accordo con Ford per il 2026.

Per la casa nipponica nelle scorse settimane era circolata l’ipotesi di fornire i motori alla Williams, ma poi tale notizia non è stata confermata ne dalla Honda ne dal team di Grove. Una cosa è certa: la casa di Tokyo vorrà esserci a tutti i costi in F1 dal 2026.

Le nuove generazioni di power-unit rappresentano un’opportunità ghiotta per tanti costruttori. Con un regolamento tecnico che (forse) prima d’ora non era mai stato così strettamente collegato ai motori delle auto di serie. Dunque la vetrina della F1 può rappresentare per un costruttore come Honda un qualcosa di difficile a cui rinunciare…

E quindi con quale scuderia la casa giapponese potrebbe sottoscrivere una partnership tecnica come fornitore di motori? Gli indizi sembrano portare ad un possibile ritorno di fiamma con la McLaren. Il team di Woking stando ad indiscrezioni starebbe seriamente pensando di separarsi da Mercedes, e dunque la Honda potrebbe essere un’opzione valida per il 2026. Ma al tempo stesso difficile pensare ad una nuova collaborazione tra McLaren ed Honda, specie pensando a come è finita la precedente partnership nel 2017… Ma nella vita mai dire mai d’altronde..

L’altra ipotesi che starebbe circolando in queste ultime ore riguarda un possibile interessamento nei confronti dell’Aston Martin da parte della Honda. Il team di Lawrence Stroll si sta rivelando come la sorpresa di questo mondiale, ed in ottica futura i margini di crescita della scuderia inglese sembrano essere ancor più maggiori. Stroll Senior punta alla conquista dei titoli mondiali nelle prossime stagioni.

Ad oggi tuttavia Aston Martin è legata da una partnership tecnica con Mercedes. La casa tedesca fornisce le power-unit alla casa inglese in F1, oltre che equipaggiare le vetture stradali. Ma Mercedes detiene anche delle quote in Aston Martin. Ma al tempo stesso un’eventuale offerta della Honda verrà sicuramente presa in considerazione da Lawrence Stroll.

