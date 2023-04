F1 | Ferrari esercita il diritto di revisione sulla penalità inflitta a Sainz

La Scuderia Ferrari ha chiesto alla FIA un diritto di revisione sulla penalità, per loro ingiusta, inflitta a Carlos Sainz dopo la seconda bandiera rossa del GP d’Australia.

La penalità di 5 secondi assegnata al pilota numero 55 è dovuta al contatto con Fernando Alonso in curva 1. Ciò significa che si è classificato fuori dai punti (dodicesimo) nonostante avesse concluso la gara al quarto posto. Sainz si è lamentato molto prima della conclusione della gara, poichè la penalità è stata inflitta senza ascoltare la versione del pilota. Oltre questo, c’è da dire che quella partenza è stata successivamente annullata dalla direzione di gara, riposizionando i piloti nell’ordine con cui avevano concluso il giro prima della bandiera rossa.

La Ferrari fa leva sulla mancata investigazione di altri contatti (Gasly-Ocon e Sargeant-De Vries) che avrebbero meritato una penalità per parità di giudizio. Il TP Fred Vasseur esige parità nell’esaminare queste situazioni di gara.

“Stiamo discutendo con la FIA e abbiamo inviato il rapporto alla FIA. Non voglio rivelare alcun dettaglio di questa discussione.” Ha dichiarato Vasseur a Motorsport.com.

“Il processo si evolverà prima dando un’occhiata alla nostra petizione per riaprire il caso”, ha detto Vasseur. “Poi faremo una seconda udienza, con gli stessi steward o gli steward del prossimo incontro, sulla decisione stessa. Quello che possiamo aspettarci è almeno di avere una discussione aperta con loro. Anche per il bene dello sport, per evitare questo tipo di decisione quando hai tre casi simili, ma non la stessa decisione.”

Se il diritto di revisione dovesse avere successo, sarebbe il secondo in altrettante gare, con la penalizzazione di dieci secondi per Alonso ribaltata dopo il Gran Premio dell’Arabia Saudita.