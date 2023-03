F1 | esodo Ferrari: anche Mekies potrebbe lasciare

Il mondiale di F1 per la Ferrari è iniziato nel peggiore dei modi. Nel weekend del Bahrain la SF23 ha dimostrato di aver parecchi problemi da risolvere sia a livello di prestazione che d’affidabilità. A Maranello suona già come un campanello d’allarme la debacle del deserto, ed il tutto si riflette sugli uomini diretti da Vasseur.

La scorsa settimana ci sono state le dimissioni da parte di David Sanchez, con il francese che sembra destinato alla McLaren… Ma come avevamo detto più volte, la rivoluzione in casa Ferrari proseguirà per tutto il 2023 (forse). E stando a quanto riportato dal giornalista Daniele Sparisci sul sito del Corriere della Sera, il prossimo “pezzo grosso” che potrebbe salutare il Cavallino è Laurent Mekies.

L’attuale direttore sportivo della Ferrari, avrebbe raggiunto un accordo di massima per passare al management della F1 al fianco di Domenicali. Ma in questo caso Vasseur avrebbe imposto un veto, e quindi la situazione sarebbe ancora in stallo. A quanto pare il ruolo di racing director di Mekies dopo l’addio di Binotto, sarebbe stato ridimensionato da Vasseur, cosa tutta da verificare questa…

Poi come se non bastasse lo stesso Vasseur sarebbe in contrasto con l’ad Vigna per alcuni episodi accaduti recentemente tra loro due. Cose effimere (presunto accordo per un nuovo sponsor proposto da Vasseur bloccato da Vigna)… ma che potrebbe fare da polveriera per l’esplosione della miccia.

Certamente non una bella situazione per un team che aveva ambizioni ben diverse in questo inizio di mondiale di F1. La tensione in casa Ferrari è sempre più evidente, con la stagione appena iniziata che rischia di diventare una sofferenza ad ogni GP se non si trovano delle soluzioni rapide. Tra meno di una settimana ci sarà il GP a Jeddah, in un circuito dove servirà avere una monoposto stabile nei curvoni veloci del circuito arabo. E da quanto visto in Bahrain, la SF23 sembra tutt’altro che una vettura stabile… Insomma, anche in Arabia la rossa dovrà limitare i danni…

Vasseur riuscirà a tenere il gruppo compatto in un momento così difficile per tutti gli uomini in rosso? Soprattutto Leclerc, con il monegasco che ha bisogno al più presto di trovare delle risposte in pista.

Leclerc ha un contratto sino al 2024 con la rossa, ma se la SF23 dovesse rivelarsi per tutta la stagione una vettura come quella vista in Bahrain, beh, Charles potrebbe salutare anzitempo la rossa. E sappiamo bene che in F1 i contratti sono fatti per essere stracciati anche prima della loro fine…

Alberto Murador

Follow @albertomurador