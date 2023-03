F1 | Campionato 2023, Sarà nuovamente egemonia Red Bull?

Al termine della prima gara di F1 in Bahrein, Red Bull ha dominato su tutti. La domanda sorge spontanea, sarà egemonia Red Bull, come in passato con i quattro campionati consecutivi vinti da Vettel? Rispondere a questa domanda è quasi impossibile, siamo ancora ad inizio campionato, con una sola gara all’attivo. Proviamo ad ipotizzare cosa potremmo aspettarci nel imminente futuro, se sarà dunque supremazia Red Bull o potrebbe esserci lotta con Ferrari, Mercedes e con la new entry Aston Martin.

Red Bull resta probabilmente la favorita, viste soprattutto le prestazioni dell’ultima gara. Importante ricordare però che siamo ancora alla prima gara, di una stagione composta da ben 23 tracciati. Come imparato dallo scorso anno, dare giudizi affrettati dopo la prima gara, può essere un errore. Dopo la doppietta Ferrari e il doppio zero Red Bull, si pensava già alla scuderia di Maranello pronta a lottare per un titolo che non arriva dal 2007. Alla fine, la lotta è rimasta viva fino a circa metà stagione, quando Ferrari ha dovuto abdicare per potersi difendere dalla risalita Mercedes nelle ultime gare.

La situazione quest’anno è diversa. Ferrari sembra essere in netta difficoltà in questo inizio. Aston Martin sembra poter essere la vera mina vagante della stagione. La prima gara e i test hanno messo in mostra l’ottima vettura proposta dal team britannico. L’arrivo di Fernando Alonso ha caricato ancora di più un team che potrebbe dire la sua durante il corso della stagione. Pensare ad un Aston Martin campione, risulta, per adesso, un’utopia. Il team di Silverstone, grazie a Lawrence Stroll, sta creando un team solido e con basi importanti. Un esempio la nuova base operativa voluta dal canadese.

Non è di certo da dimenticare del team che negli ultimi danni ha dominato più di tutti, Mercedes. Il team anglo-tedesco, dopo un finale di stagione, sembra essere tornata nuovamente in difficoltà. Vedremo se riuscirà a riprendere e lottare nuovamente per le prime posizioni.

La stagione è appena cominciata e le emozioni di certo non stanno mancando, vedremo cosa ci offrirà il proseguo della stagione. Prossimo appuntamento con la F1 a Jeddah, il prossimo weekend.