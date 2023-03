F1 | Ciccarone: “I tagli di Vasseur dettati da Benedetto Vigna”

Paolo Ciccarone in splendida forma ai microfoni di Pit Talk, puntata 341.

Voce storica dei motori di Radio MonteCarlo, Ciccarone ha discusso dei tagli di personale effettuati dalla Scuderia Ferrari nati in seno alla gestione Vasseur.

“Troppo presto per capire se questi tagli daranno i loro frutti. Una scuderia di F1 non è una squadra di calcio, dove cambiando l’allenatore si cambia anche il risultato.

“Il progetto attuale è figlio della gestione Binotto; Vasseur è entrato ufficialmente in Ferrari solo dal 5 Gennaio scorso.”

“Tuttavia la paternità dei tagli, a mio parere, è di Vasseur solo nominalmente.”

“Una realtà complessa ed articolata come la Scuderia Ferrari non può essere capita in due mesi, così come non è possibile capire il valore e la professionalità di chi ti sta attorno in così poco tempo.”

“Suppongo quindi che la lista dei proscritti e dei licenziamenti arrivi dall’amministratore delegato Benedetto Vigna.”

Fred Mani di Forbice

Paolo Ciccarone ci racconta un aneddoto accaduto in Bahrein, in uno dei suoi tanti incontri con Frederic Vasseur:

“Tra i meccanici e le persone attorno al paddock si usa affibbiare soprannomi, anche Vasseur non è stato risparmiato.”

“Allorché gli dico: sai come ti chiamano? Edouard (con accentazione francese n.d.r.), come Edward Mani di Forbice. Mi risponde Vasseur ridendo: per via dei tagli? Effettivamente…”

Continua Ciccarone: “Il problema è come rimpiazzare questi tagli. Se è vero che la prima linea di tecnici tagliati può essere sostituita dalla seconda linea, come puoi essere certo, in due mesi, che la seconda linea sia migliore della prima?“

“Io parto dal principio che la prima linea l’anno scorso ha progettato una gran macchina, che ha giocato male le sue carte per colpa delle strategie e dell’affidabilità.”

“Avrebbe comunque vinto la Red Bull, ma le gare buttate da Ferrari nel 2022 sono state quattro. Chiudere il bilancio dello scorso anno con quattro vittorie in più avrebbe fatto una certa differenza.“