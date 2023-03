F1 | Alonso: Centesimo podio tra caos e polemiche

Fernando Alonso conquista il suo centesimo podio in Arabia Saudita tra diverse polemiche verso la gestione della Fia dopo il GP.

Nel Gran Premio dell’Arabia Saudita, Fernando Alonso raggiunge un altro importante traguardo. Lo spagnolo, avendo tagliato il traguardo in terza posizione, conquista il suo centesimo podio della carriera in F1.

Un podio che però è stato preceduto da tanto caos e diverse polemiche per una brutta direzione da parte della Fia. Inizialmente, la Federazione Internazionale aveva tolto il terzo posto ad Alonso su pressione della Mercedes, poiché il pilota Aston Martin aveva scontato la penalità di cinque secondi sotto regime di Safety Car. Dopo un pò la Fia ha poi deciso di riassegnare il podio a Fernando, a seguito della revisione del regolamento.

Tuttavia, Alonso adesso può vantare di due titoli mondiali 32 vittorie e anche 100 podi, che acquisiscono ancor più importanza vedendo sopratutto la sua età. Quest’anno l’Aston Martin sembra aver presentato una vettura che ha tutte le carte in regola per lottare tra le prime posizioni e lo spagnolo ne ha subito sfruttato il potenziale, con i due terzi posti nelle prime due gare stagionali in Bahrain ed in Arabia Saudita.

Il suo compagno di squadra Lance Strool, invece, ha faticato di più ottenendo solo un sesto posto e un ritiro per problemi alla monoposto nell’ultimo GP. Finora, il team britannico si è affermato come la seconda forza nella classifica mondiale dopo la Red Bull, compiendo un grande passo in avanti rispetto all’anno scorso.

Sicuramente, con una stagione così lunga, Alonso e l’Aston Martin vorranno continuare su questa strada o perfino combattere anche con la Red Bull per la vittoria.