F1 | Verstappen: “Ferrari? La lotta sarà con la Mercedes”

Verstappen quest’anno cercherà di difendere il numero 1, dopo il bis mondiale del 2022. Anzi, l’olandese non intende fermarsi qui, e punta al suo terzo titolo in F1. E “MadMax” partirà con i favori del pronostico anche quest’anno, forte del fatto di poter contare anche su una Red Bull che di base sarà un’evoluzione di quella già ottima dello scorso anno. Poi l’olandese (al momento) sta dimostrando di essere il miglior pilota in griglia. Lo stanno dicendo i numeri d’altronde…

Il 2022 per Verstappen è stata una stagione pressochè perfetta, dunque quest’anno chi potrà impensierire il pilota della Red Bull? Saranno ancora una volta Ferrari e Mercedes a rendere la vita difficile al binomio Verstappen-Red Bull? Molto probabile. E proprio a tal proposito si è espresso l’olandese ai microfoni di Crash.net.

Il bi-campione del mondo di F1 teme molto la Mercedes per quest’anno. Il figlio di Jos prevede una Mercedes in grande spolvero, dato il finale di stagione 2022 in costante crescita del team di Brackley. Il team diretto da Toto Wolff se non rifarà gli stessi errori di progettazione della W13 sarà certamente della partita…

E la Ferrari? Secondo Verstappen sarà si competitiva, ma l’olandese non si sbilancia troppo. In pratica la Ferrari sarà performante in pista, ma non a tal punto da poter lottare per i titoli mondiali. Dunque l’olandese sembra snobbare il team di Maranello (per il momento).

Da parte di “MadMax” si tratta solo di pretattica, oppure dei soliti “giochi psicologici” a distanza di meno di un mese dall’inizio del mondiale? Vedendo l’ultima parte di stagione in calando della rossa verrebbe quasi da sottoscrivere quanto detto dal pilota Red Bull…Troppi punti interrogativi al momento sembrano esserci all’interno del Cavallino effettivamente. Il neo team principal Vasseur di certo non potrà far miracoli in tempi brevi, i tasselli da sistemare a Maranello sono diversi.

C’è una squadra da “aggiustare”, sia a livello tecnico che psicologico dopo il termine della stagione 2022. Inoltre troppe le voci circolate in queste ultime settimane sui continui riscontri positivi a Maranello, prima sul motore ed ora sul telaio.

Solo a fine mese in occasione dei test pre-season in Bahrain si potranno tirare le prime somme. Ma da quel poco che si può captare al momento, e dalle poche informazioni che si hanno; saranno Red Bull e Mercedes davanti a tutti in Bahrain, con la Ferrari terza forza. E Verstappen di certo non è più quel che pilota di un tempo che parlava “a vanvera”.Quindi le parole di Verstappen dovrebbero essere tenute fortemente in considerazione. Poi si sa, la F1 è sempre ricca di sorprese, soprattutto all’inizio di ogni campionato. Dove tutti i pronostici rischiano di saltare per aria…

Alberto Murador

