F1 | Inizia la stagione 2023, Arrivano le prime livree

Siamo in dirittura di arrivo per vedere finalmente le monoposto 2023 sulla pista. In questi giorni sono state presentate le prime due livree della nuova stagione. A dare inizio alle danze ci ha pensato la Haas, seguita dalla scuderia campione dello scorso anno, La Red Bull. Prossima ad essere presentata la Williams, il 6 Febbraio. (A questo link tutte le date delle prossime presentazioni).

La prima a mostrare la nuova livrea è stata proprio Haas, lo scorso 31 Gennaio. Il team americano sembra essere tornato all’origini per quanto i riguarda i colori. Importante il ritorno del nero, a scacciare anche la vecchia livrea, caratterizzati inizialmente dai colori della bandiera russa, dovuti allo sponsor Urakali. Non ancora presentata la vettura, dal punto di vista funzionale. Per la Haas si prospetta una stagione vogliosa di riscatto, con Gunther Steiner che potrà contare anche sul nuovo duo di piloti, Magnussen-Hulkenberg.

Infine, seconda auto a presentare la livrea, è stata Red Bull. Il team anglo-austriaco ha anche annunciato l’ingresso di Ford, insieme alla scuderia, dal 2026. Oltre alla presentazione della classica livrea, sono state esposte anche le nuove tute che indosseranno i vari piloti e le livree dei nuovi caschi degli stessi. Presenta anche il nuovo terzo pilota Red Bull, Daniel Ricciardo. La nuova vettura della scuderia di Milton Keynes, non cambia nulla dal punto di vista estetico della vettura, che vede primeggiare sempre il blu notte, accompagnato dal classico giallo, con i due tori rossi.

The moment we welcomed the #RB19 to the world 😎 pic.twitter.com/lQvgPlpxrE — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) February 3, 2023

Per vedere le vetture complete di parti aerodinamiche e le loro prestazioni, dovremo attendere i test in Bahrein del prossimo 23 Febbraio. Nell’attesa non ci resta che gustarci le presentazioni delle nuove vetture, in gran parte livree, ad iniziare dal prossimo 6 Febbraio con la nuova Williams.