F1 | “Ferrari, Vasseur ha gli strumenti per capire davvero!”

Turrini, intervenuto a Pit Talk ieri sera, ha esternato la sua primissima impressione su Frederic Vasseur, di recente insediatosi a Maranello proprio al posto di Mattia Binotto (prima abbiamo riportato un estratto di quanto detto sull’ex team manager di Maranello):

Frederic Vasseur è un professionista che conosce la materia, è questa è una cosa inconfutabile! Ha esperienza vendere anche nelle categorie minori con Hamilton e Rosberg. E poi la sua storia di F1 è nota. Su quella poltrona sono state collocate persone che non avevano una competenza specifica, lui ha tutti gli strumenti per valutare e comprendere quello che serve alla Ferrari. Dopodichè come dico sempre, teniamo presente che Ferrari è un microcosmo unico. C’è una pressione che da altre parti non c’è, se in Red Bull fanno delle sciocchezze al muretto o con le strategia non se li fila nessuno. Se sbagliano non è che dopo due minuti c’è un processo mediatico social come avviene in Italia. Vasseur si deve calare in questa realtà e gli si deve dare del tempo per conoscere tutte le dinamiche e mettere tutti nelle condizioni ideali per svolgere al meglio il proprio compito.

Ad ogni modo ci vuole tempo, è qui dal 9 gennaio. Ha detto chiaramente di avere l’esigenza di capire le ragioni per le quali nella passata stagione alcune cose, tra cui le strategie del muretto, non hanno funzionato. E lui non può ancora sapere se è una questione di alcune individualità o di organizzazione in generale. Si deve mettere intorno al tavolo con queste persone e verificare cosa si può fare per correggere la situazione in modo tale che certe spiacevoli episodi non ricapitino più. Io penso comunque che devono essere fatti dei mutamenti ma lui non ha affatto detto che deve per forza muovere questo o quel personaggio.