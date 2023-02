F1 | AlphaTauri, McLaren e Aston Martin, ecco le nuove vetture

Terminate le prime quattro monoposto, e analizzati i nuovi cambiamenti, su tutti quelli di Wiliams e Alfa Romeo (entrambe hanno presentato la vettura e la livrea), vediamo le altre sei vetture che scenderanno in pista in questa stagione.

AlfaTauri

Il team di Faenza, ha presentato la propria vettura, come Red Bull, al pubblico di New York. L’ AlfaTauri ha deciso di presentare solamente la livrea, esponendo l’immagini della vettura ricreata al computer. Per aspettare i dettagli tecnici dovremo aspettare il fine settimana, con i primi test in Bahrein. Dal punto di vista estetico cambia molto poco. Vengono invertiti i colori del blu e del bianco, in confronto allo scorso anno. Unica novità importante, la predominanza del colore rosso, dovuto al nuovo sponsor, ex Alfa Romeo, Orlen.

McLaren

Il 13 Febbraio è stato il giorno di due team britannici, McLaren e Aston Martin. La scuderia capitanata dal nuovo TP, Andrea Stella, ha mostrato la nuova vettura, non solamente la nuova livrea. McLaren, come tutte le scuderie, non ha mostrato tutti gli aggiornamenti possibili. Il più importante, su cui hanno lavorato la maggior parte dei team, è stato il fondo. Il team britannico ha apportato modifiche al fondo, andando ad aumentare lo spazio nella parte anteriore della vettura, per migliorare il flusso d’aria nella parte sottostante alla vettura. Tirante e sospensione rimangono pari a quelle dello scorso anno, con unico cambio l’aggiunta di ”bocche” laterali, legate al cambiamento di fondo, in cui sono rivisitate le palette iniziali.

Aston Martin

L’Aston Martin, in questa stagione, vuole il salto di qualità anche grazie all’arrivo di un leone come Fernando Alonso. La vettura, dal punto di vista della livrea rimane pressoché simile a quella dello scorso anno. Dal punto di vista tecnico cambiano molte cose, complice anche il cambio di redini nel progettista della vettura. La vettura somiglia molto alla Red Bull, post Monza dello scorso anno. Le pance riprendono quelle Red Bull dello scorso anno, come la maggior parte delle vetture presentate quest’anno. Le pance, nella parte superiore però, sono scavate, come quelle Ferrari. Il muso della parte anteriore rimane schiacciato come quello Mercedes.